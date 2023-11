TRANSFERT. TOP 14. Louis Rees-Zammit et Damian Penaud sur les ailes de l’UBB l’an prochain ?

La fusée galloise Louis Rees-Zammit aurait reçu des propositions du Top 14 selon The Rugby Paper. Et si l'UBB s'offrait l'international du Pays de Galles ?

Le Top 14 est donc devenu un modèle. Le meilleur championnat du monde, aux finances les plus saines que même la Top League japonaise, pourtant gavée à grands coups de millions, ne parvient en rien à concurrencer en termes d’attractivité. Justement, c’est bien là le problème. Et le marché s’en trouve complètement chamboulé.

Midi Olympique, qui était dans les bureaux parisiens de la Ligue Nationale de Rugby lorsqu’elle a dévoilé, en ce début de semaine, son plan stratégique pour la période 2023-2027 à la presse, relaye les propos du vice-président de la LNR Lucien Simon : "Nous ne souffrons pas de concurrence mais d’un manque de concurrence et pour tout dire, c’est inquiétant". "Nous ne souffrons pas de concurrence mais d’un manque de concurrence et pour tout dire, c’est inquiétant".

On le voit d’ailleurs avec les signatures déjà annoncées de Kyle Sinckler et Lewis Ludlam à Toulon pour la saison prochaine, de Carreras à Bayonne où les venues de Whitelock et Kolisi : seul le Top 14 est prêt à accueillir de telles stars et les émoluments qui vont avec. Résultat, toutes toquent à la porte de l’Hexagone via leurs agents, ou presque. Mieux, les clubs français savent qu’ils ont désormais une belle marge d’avance sur leurs voisins anglais, par exemple, pour négocier.

Rees-Zammit et Arundell vont-ils se croiser ?

C’est ainsi que ce lundi, le sérieux The Rugby Paper annonçait que la fusée galloise Louis Rees-Zammit aurait été approché par des clubs de notre cher et tendre championnat. En l’occurrence, le média britannique parle du MHR et de l’UBB, désireux de trouver un ailier pour la saison prochaine.

Le supersonique gallois (10,44 sec au 100m), auteur de 5 essais durant le Mondial en France cette année, est évidemment devenu une star de ce jeu loin de laisser insensible les clubs des quatre coins de l’Europe.

En fin de contrat avec Gloucester en juin 2024, cédera-t-il aux sirènes du Top 14 ? Sachez en tout cas que Gloucester semble s’y préparer, puisque le club rouge et blanc se serait déjà positionné sur le Racingman Henry Arundell , qui devrait retourner en Angleterre la saison prochaine.