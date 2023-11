TOP 14. L'arrivée de Patrice Collazo au MHR veut-elle dire départ de l'enfant du RCT Louis Carbonel ?

Louis Carbonel pourrait-être poussé par la sortie par la venue de Collazo à Montpellier. Toulouse serait intéressé.

On s'attend, pour ainsi dire, à un véritable raz de marée. Montpellier voulait un électrochoc après un début de saison catastrophique (dernier après 8 journées), nul doute qu’il va l’avoir. Le club héraultais va en effet voir débarquer en ce début de semaine Bernard Laporte en tant que directeur du rugby, mais aussi Patrice Collazo à la tête des avants et Vincent Etcheto du côté des 3/4. Un cocktail qui pourrait devenir molotov a la moindre étincelle, mais qui devrait au moins avoir le mérite d’amener du caractère à cette équipe qui semblait en manquer cruellement, malgré un effectif 4 étoiles.

RUGBY. TOP 14. Toujours en procès, Laporte et Altrad se retrouvent à Montpellier

Et si de nombreux remous sont donc à prévoir dans les semaines à venir chez les Cistes, un autre saute particulièrement aux yeux de ceux qui suivaient de près le RCT ces dernières saison : Patrice Collazo et Louis Carbonel seront-ils en mesure de travailler de nouveau ensemble ?

Top 14. Toulon. Devenu indésirable au RCT, Louis Carbonel a trouvé son nouveau club

Si l’ancien pilier ne chapeautera pas directement le demi d’ouverture de 24 ans, l’interrogation demeure. En effet, vous vous souvenez peut-être qu’entre 2018 et 2021, Collazo était manager à Toulon. Et que l’un de ses numéros 10 n’était autre qu’un certain Louis Carbonel. A l’époque où le RCT vivait des moments très compliqués, le minot de la Rade, membre important du vestiaire, avait alors été l’un des instigateurs de la fronde menée par l’effectif toulonnais à l’encontre de Collazo, avec qui le relationnel ne passait plus du tout. Ce qui avait entraîné son licenciement.

Deux ans plus tard, on imagine volontiers que l’ancien pilier n’a rien oublié, bien au contraire. Dès lors, il semble compliqué de voir Louis Carbonel prendre le parti de rester au MHR. Cela ne serait ni bon pour l’ambiance du groupe, ni pour sa carrière. Certains voient d’ailleurs cette situation du même œil que nous puisque le Midi Libre nous apprend ce lundi que Toulouse, suite à la blessure de Ntamack et au départ soudain de Jaminet, serait venu aux renseignements pour tenter de signer l’ouvreur aux 5 sélections.

TOP 14. Le transfert de Melvyn Jaminet coûtera-t-il aussi cher que celui de Cheslin Kolbe au RCT ?

D’autant qu’avec l’indemnité versée par le RCT au club haut-garonnais pour lâcher Jaminet, le Stade Toulousain aurait une enveloppe pour éventuellement négocier la venue du double champion du monde U20. Oui, mais Toulouse n’a pas non plus les mêmes relations avec le MHR qu’avec le RCT…

Revoir Louis Carbonel à Toulon ? C’est une possibilité. C’est un minot qui a le RCT chevillé au coeur et bien évidemment qu’on rêve tous de le voir revenir à Toulon. On a eu une réunion avec Pierre Mignoni et l’ensemble du staff cette semaine. Et le cas Louis Carbonel a été évoqué avec Pierre Mignoni. Il sait très bien que c’est un sujet sensible et il sait très bien comment il faut faire pour solder ce contentieux. En tout cas, on appelle le RCT à entrer en contact avec Louis Carbonel pour discuter avec lui car on a du mal à imaginer comment il va pouvoir continuer à Montpellier avec l’arrivée de Patrice Collazo. - Le président des Fils de Besagne, Julien Perpere, via Sud Radio

Réunir Jaminet et Carbonel à Toulon : le rêve des supporters



Reste que Toulon pourrait aussi être une porte de sortie pour Carbonel. Des groupes de supporters ont déjà lancé une pétition ce dimanche pour que le petit prince de la Rade revienne dans son jardin. Enfant de Mayol, il était parti sur un chiffre rond puisque son compteur est resté bloqué à 100 matchs professionnels avec le RCT. Le hic ? C’est que "Carbo", lié jusqu’en 2025, ne serait probablement pas relâché pour peanuts par Montpellier. Et que le club au muguet va déjà verser environ 500 000 euros pour faire venir Melvyn Jaminet.

RUGBY. Top 14. ''Désaveu'', ''relance'', le départ annoncé de Melvyn Jaminet à Toulon fait réagir les supporters comme les observateurs avertis

La possibilité de le voir revenir semble donc compliquée, d’autant qu’on se souvient que si Carbonel était parti en 2022 de son club de cœur, c’est que le président du RCT Bernard Lemaitre, en personne, l’avait poussé vers la sortie, parlant à l’époque de « brebis galeuse » qu’il ne voulait pas conserver au sein de son club. Alors à moins que la perspective de réunir les deux amis d’enfance et chouchous du public de Mayol, Carbonel et Jaminet, sous le maillot rouge et noir, soit plus forte que tout… Louis Carbonel est, pour le moment, encore un joueur de Montpellier.