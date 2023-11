RUGBY. Top 14. ''Désaveu'', ''relance'', le départ annoncé de Melvyn Jaminet à Toulon fait réagir les supporters comme les observateurs avertis

Le départ annoncé de Melvyn Jaminet de Toulouse à Toulon fait réagir. Certains y voient une opération pour toutes les parties. D'autres estiment que le timing n'est pas bon.

TRANSFERT. TOP 14. Vers un retour imminent à Toulon de Melvyn Jaminet ?Si rien n'est encore officiel, le potentiel retour de Melvyn Jaminet à Toulon fait beaucoup parler. Le 3/4 polyvalent du Stade Toulousain pourrait revenir très prochainement dans son club formateur. Il faut dire que la concurrence est plus que rude chez le champion de France avec notamment la présence du numéro 1 au poste d'arrière à Toulouse comme chez les Bleus, Thomas Ramos.

Mais absolument pas !

Pas de 10 au stade actuellement, Ramos prend le 10 et Jaminet à la possibilité de réaliser une saison en 15 ! — luc ☠️ (@benrosilo) November 13, 2023

Le mec n'a pratiquement pas joué pendant la Coupe du Monde, il se fait jeter par son club, il va arriver à TOULON dans un état psychologique pas au Top. On lui souhaite pleine réussite dans son nouveau club. — TONTON63 (@EVERTONJULOU) November 13, 2023

Ce n'est pas la première fois que Jaminet est associé au RCT. Mais il semblerait cette fois-ci que ce soit la bonne. L'Équipe annonçant qu'un accord de principe a été trouvé. Est-ce une bonne opération pour les trois parties ? L'avenir le dira. Ce qu'on sait, c'est que le RCT va devoir mettre la main à la poche une fois de plus pour dédommager Toulouse. Remember Kolbe. Le média évoque la somme de 500 000 euros.

Barré par Ramos . Il tente .. une relance , compréhensible ! — Michel Damien Sespiaut (@michelangelo032) November 13, 2023

Le RCT ne pouvait-il pas mettre cette somme dans un autre joueur ? C'est ce que pense l'ancien patron varois Mourad Boudjellal. Si le recruter n'est pas négatif pour le club, il estime que ce qui manque surtout à son ancienne équipe, c'est de rejouer les phases finales. Il voit plus l'arrivée du Tricolore comme un coup d'image.

Je suis mal placé pour le critiquer car j’en ai fait, mais la meilleure image pour le RCT serait de jouer les phases finales et aller au Stade de France.

Jaminet peut-il faire la différence et permettre à Toulon de grappiller ces points qui manquent chaque année pour être dans le bon wagon ? Selon lui, recruter un talonneur, un deuxième ligne ou un bien un 3e ligne aurait été plus judicieux. Des joueurs dans lesquels les supporters auraient pu s'identifier. L'ancien joueur de l'USAP peut-il être cet homme ?

Aymeric Luc doit être content de cette nouvelle... 🤔 — Sam 🟡⚫🌟🌟 (@menenteausamuel) November 13, 2023

Rappelons qu’il a eu du temps de jeu, rappelons que ce sont les performances de Ramos qui l’ont mis en 2 en EDF, rappelons que s’il avait été nul au ST il n’aurait pas été dans les 33 de la CDM. Rappelons que le ST depuis 2018 a souhaité plus de concurrence pour l’émulation — racahout 🏉 (@racahout1) November 13, 2023

Quelle perte de temps tout de même. Tout le monde sauf lui avait anticipé le fait qu’il ne prendrait pas la place de Ramos au stade… Toulon est un choix bien plus intéressant et une équipe qui va faire les phases finales cette année. Bon courage Melvyn! — quadratterré (@JulienJouanno) November 13, 2023

Certains supporters voient d'un très bon oeil son arrivée sur la Rade, même s'il déplore une perte de temps pour lui comme pour le club. Que vont en penser ceux qui occupent la place de numéro 15 à Toulon ? Il va très certainement y avoir des discussions entre les différentes parties si le transfert se réalise.

🗣 Denis : "Il a joué hier contre Perpignan, si je le vois le week-end prochain jouer avec Toulon ça me gène, moi sur les valeurs ça me gène."



🏉 Denis Charvet donne son avis sur le changement de club presque imminent pour Jaminet. pic.twitter.com/5fRC3QcQaa — Super Moscato Show (@Moscato_Show) November 13, 2023

A ce titre, l'ancien international Denis Charvet estime via RMC qu'il devrait y avoir un Mercato d'hiver comme au football. "Il vient de jouer samedi contre Perpignan avec Toulouse et ça me gênerait de le voir jouer avec Toulon le week-end suivant ! Ça me gêne ! Sur les valeurs, ça me gêne ! Après, s’il y a un mercato régulier, d’accord !"

Un désaveu surtout de se dire qu’on n’est pas capable de challenger Ramos — racahout 🏉 (@racahout1) November 13, 2023

Bizarrement il ne sera plus sélectionner en EDF mdr — crocolino (@_crocolino_) November 13, 2023

Si cela pourrait lui permettre d'avoir plus de temps de jeu, rien ne garantit cependant qu'il pourra passer devant Thomas Ramos chez les Bleus. Il faut également qu'il soit performant en club pour prétendre à l'équipe de France. Il ne faudra pas non plus que ce transfert lui coûte sa place à Marcoussis. Auquel cas, ce serait une très mauvaise opération, sauf peut-être pour Toulouse.