TRANSFERT. TOP 14. Vers un retour imminent à Toulon de Melvyn Jaminet ?

Selon le Midi Olympique, Melvyn Jaminet serait en passe de revenir à Toulon. Et ce alors qu'il est lié à Toulouse jusqu'en 2025.

Au football, cela fait maintenant 3 ans qu'à chaque intersaison, la star du PSG Kylian Mbappé est annoncée au Real Madrid. Finalement, le mythique club madrilène aurait récemment fait le choix de ne plus forcer pour s'attacher les services du phénomène français.

De l'autre côté de la barrière, dans notre microcosme rugbystique, cela fait également un moment que l'idée "Melvyn Jaminet à Toulon" plane au-dessus du Top 14. Pour ainsi dire, cela perdure depuis 2021, alors que l'arrière de 24 ans jouait encore en ProD2, pour l'USAP. À l'époque, les premiers contacts avaient eu lieu entre le RCT et celui qui avait été formé dans son école de rugby, avant de ne pas être conservé, au moment de passer en Crabos, en 2015.

Le natif de Hyères avait alors passé une saison avec les juniors du Gapeau, avant de mettre sur cap sur Hyères l'année suivante, puis de toquer à la porte de l'équipe première, qui évoluait en Fédérale 1. Talentueux au possible mais encore frêle physiquement pour se frotter aux "papas" de l'élite du niveau fédéral, le manager du RCHCC Greg Le Corvec l'avait aidé a rejoindre le centre de formation du club professionnel, à savoir l'USAP, où il avait gardé de très bons contacts pour y avoir passé l'essentiel de sa carrière. L'espoir de devenir professionnel avait alors renaît, ici, pour Melvyn Jaminet.

Le forcing de Toulon

Huit ans après son départ, celui qui compte 20 capes en Bleu (pour 218 points) pourrait donc revenir au bercail. C'est en tous cas ce que le Midi Olympique annonçait dans son édition de ce lundi. D'après le bi-hebdomadaire, un accord entre le RCT, Jaminet et le Stade Toulousain (avec qui il est lié jusqu'en 2025) serait en passe d'être trouvé. Chose qu'a également confirmé Var-Matin, qui suit de très près le club au muguet. Selon eux, le Toulousain débarquerait même dans son Var natal dans les prochaines semaines, d'ici la fin du mois de novembre, après que Bernard Lemaître se soit acquitté d'un nouveau gros chèque, après celui pour Kolbe en 2021.

La concurrence de Thomas Ramos, en prime, mais aussi les blessures qui ont freiné son adaptation, les allers-retours en Bleu et une mayonnaise (ou un aïoli) qui n'a jamais vraiment pris en sont les raisons principales. Même si, le désir de rentrer à la maison auprès de ses proches et les émoluments qui lui seraient promis (on parlait, un temps, d'un doublage de salaire) ont également eu du poids sur la balance.

Le fait est que, à en croire ce qui est annoncé ici et là, le grand frère de Dylan va donc tenter de relancer sa carrière à Toulon. Ou du moins de lui faire suivre une continuité, après une saison 2021/2022 tonitruante, qui n'a finalement pas donné suite, en Haute-Garonne. Après tout juste 15 mois passés à Ernest-Wallon, l'artilleur (267 points en 31 matchs de Top 14) de classe internationale devrait donc rejoindre les bords de la Méditerrannée, dans le courant du mois.

Pour retrouver de la confiance et un plaisir affiché sur le terrain. Mais aussi tenter de regagner le poste d'arrière en équipe de France. Celui qu'il a occupé 12 fois consécutivement entre juillet 2021 et 2022. Avec un Grand Chelem à la clé...