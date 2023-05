Rugby. Top 14. Melvyn Jaminet de retour à Perpignan ? La rumeur enfle

Arrivé au début de saison, Melvyn Jaminet connait une saison galère du côté de Toulouse. Un retour à Perpignan serait envisagé pour qu'il puisse se relancer.

Et si Melvyn Jaminet revenait à Perpignan la saison prochaine ? D'après les informations de Mêlée à 5, un prêt pour la saison 2023-2024 serait étudié entre le Stade Toulousain et l'Usap. Pourtant, le président de Toulouse, Didier Lacroix avait fermé la porte à un départ de Melvyn Jaminet du côté de Toulon plus tôt cette saison. Alors, reverra-t-on l'arrière sous ses anciennes couleurs ?

Véritable révélation du côté de Perpignan, il n'a pas fallu longtemps avant que Fabien Galthié le sélectionne pour en faire le titulaire idéal à l'arrière du XV de France. Après avoir révélé son talent au monde entier en tant que titulaire lors du Grand Chelem des Bleus l'an dernier, l'arrière décide de rejoindre le Stade Toulousain à l'été 2022. Mais il n'a pas connu l'évolution qu'il aurait souhaité avoir.

Des blessures...

Mais voilà, Melvyn Jaminet connait une saison plus que compliquée. Barré à l'arrière par un Thomas Ramos étincelant, en équipe de France comme au Stade Toulousain, Melvyn Jaminet ne s'est jamais réellement imposé à l'arrière chez les Rouge et Noir. Un peu moins performant aussi, notamment dans le jeu, le joueur de 23 ans n'a pas non plus été épargné par les blessures.

En effet, l'arrière s'est dans un premier temps blessé à une cheville face à Brive. Il était aussi sorti touché aux côtes et au poignet sur la pelouse de Castres. Dernièrement, il a dû quitter les siens en raison d'une grosse entorse à la cheville survenue face au Stade Français. Une blessure qui met la fin de saison de Melvyn Jaminet en suspens. Un exercice 2022-2023 galère pour l'arrière, qui pourrait donc rebondir à Perpignan pour se relancer.

TOP 14. Fin de saison compromise pour Melvyn Jaminet (Toulouse)

Ce n'est pas le seul joueur du Top 14 à être pisté par Perpignan. En effet, le centre clermontois Apisai Naqalevu devrait rejoindre l'Usap pour retrouver du temps de jeu à partir de la saison prochaine.