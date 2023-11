TRANSFERT. Collazo, mis à pied à Brive, devrait être remplacé par un entraîneur international !

Il y a du mouvement en Corrèze ! Selon nos informations, Patrice Collazo vient de perdre son poste et de quitter Brive. Voici son remplaçant.

Collazo et Brive, un mariage raté

Ce qui devait s'apparenter à une collaboration fructueuse ne s'est pas tout à fait passé comme prévu entre Patrice Collazo et Brive ! L'ancien entraîneur du RCT a été récemment pointé du doigt par sa direction depuis le début de saison.

Le premier point de rupture est intervenu à la suite de la déculottée de ses hommes sur la pelouse de Valence-Roman (45-10). À la suite de ce revers, Xavier Ric, directeur général du CAB, n'avait pas hésité à exprimer son mécontentement dans la presse.

Quelques semaines plus tard, les Coujous s'étaient fait peur face à Dax, le promu, à domicile. Ces derniers n'avaient gagné que 15-12, dans un match sans réel rythme, mettant une fois de plus sur la sellette la place du manager.

Cette fois-ci, les Brivistes se sont inclinés à la maison, contre une modeste équipe d'Angoulême, pourtant en difficulté depuis le début de saison.

Suite à cela, après concertation dans la maison noire et blanche, le départ de Patrice Collazo a été officialisé en interne. Nous connaissons également le nom de son remplaçant.

Pierre-Henry Broncan devrait arriver

En Corrèze, les spéculations vont bon train depuis plusieurs semaines, et le nom de Pierre-Henry Broncan circule de plus en plus dans les travées d'Amédée Domenech. Selon nos informations, l'entraîneur des Wallabies devra prendre du service dans les prochaines semaines à Brive.

Depuis quelques mois, l'ancien de Castres avait rejoint le staff d'Eddie Jones pour aider l'Australie durant la Coupe du monde en France. Ce dernier était resté dans le Tarn pendant trois saisons, et avait réussi à glaner un Bouclier de Brennus en 2022.

En attendant l'arrivée de Broncan en terre corrézienne, des têtes bien connues devraient faire l'intérim, en la présence d'Arnaud Méla, Goderdzi Svhelidze et Philippe Carbonneau.

