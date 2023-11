RUGBY. Dupont, Macalou, etc. Qui sont les joueurs du XV de France qui feront les JO ?

Selon le Midi Olympique, 5 internationaux du XV de France sont étudiés comme les grands favoris pour participer aux JO de Paris 2024 chez les quinzistes.

De quinziste à septiste, il n’y a qu’un pas, mais une fois passé le cap, il faut enchaîner les foulées. Ce dimanche 12 novembre, le Midi Olympique a évoqué 5 internationaux de rugby à XV qui pourraient changer de discipline ponctuellement. Bien évidemment, cet échange a pour but de préparer les JO de Paris 2024.

Dupont et Macalou, les évidences aux JO

Dans un premier temps, le quotidien évoque une évidence. Bien assurément, Antoine Dupont devrait participer à la grande messe du sport international. Depuis de longs mois, cet événement est l’un des principaux objectifs du demi de mêlée et meilleur joueur du XV de France.

À presque 27 ans et 52 sélections, son expérience internationale pourrait lui être bien utile pour les JO. D’autant plus, le joueur est un excellent défenseur, en plus d’être rapide et particulièrement habile techniquement. À bien des égards, il a le profil parfait pour s’adapter au rugby à VII.

De plus, quand on pense aux joueurs du XV de France adaptés aux exigences du Sevens, un autre nom siffle aux oreilles des passionnés. Ainsi, Sekou Macalou devrait aussi faire partie de l’aventure. Dynamique en défense et en attaque, le troisième ligne ultra-complet du Stade Français fera sans doute des ravages, lui qui compte déjà 15 sélections avec France VII.

LBB et Vincent choisis, Penaud se rétracte ?

En dehors de ces deux évidences, 3 autres trois-quarts ont également été cités par le Midol. En difficulté avec les Bleus durant le mondial, Arthur Vincent veut se relancer cette saison. À 24 ans et après la Coupe du monde 2023, il veut aussi tenter l’aventure olympique. Très généreux en défense, le centre polyvalent a aussi des atouts offensifs précieux qui lui permettent parfois de jouer à l’aile en Top 14.

Jeune, rapide et malin, Louis Bielle-Biarrey souhaiterait prendre part aux JO de la même manière. Incisif offensivement. Le jeune arrière polyvalent affole déjà les compteurs à 20 ans. Malgré moins de 40 matchs avec l’UBB et le XV de France, il pointe déjà à 15 essais dans sa carrière en professionnel. Néanmoins, sa participation semble dépendre de l’avenir d’un autre Bordelo-béglais : Damian Penaud.

En effet, l’ancien Clermontois devait initialement jouer les JO, mais rien n’est sûr finalement. L’ailier “réserve sa réponse” pour une participation au tournoi, selon le Midi Olympique. Car oui, si 5 joueurs sont nommés pour l’instant, seulement 4 d’entre eux devraient tenter le défi à l’été prochain.

