RUGBY. En immersion chez les Froggies, la plus ancienne et prestigieuse association de rugby à 7 de France !

Dans le cercle restreint du rugby à 7, les Froggies ont su bâtir une réputation solide au fil des années. Porte-drapeau français à l'étranger, cette équipe nourrit ses ambitions à travers le beau jeu.

Une histoire avant tout

Née il y a 34 ans, en 1989, l'association des Froggies est aujourd'hui le véritable porte-drapeau du rugby à 7, sur l'ensemble (ou presque) des compétitions étrangères. Curieux de connaître un peu mieux les mœurs de ce sport exponentiel, nous sommes allés à la rencontre de Maxime Charrueau, Hugo Torres et Fabrice Catala. Ces derniers sont en codirection de l'association, et succèdent, pas à pas, à Jean-Jacques Rous, une des figures emblématiques du rugby à 7 en France. À travers notre échange, nous nous sommes rapidement aperçus que les Froggies, n'avaient finalement pas grand-chose à voir avec les autres associations de rugby à sept en France. Bien que les néo-directeurs nous contredisent, les Froggies ont été, durant un temps, l'antichambre de l'équipe de France à 7, une sélection à part entière. En comparaison, dans le monde du rugby à XV, les Barbarians occupent les mêmes fonctions. C'est simple, les Froggies, "C'est la première association de rugby à 7 en France, beaucoup de mecs qui font du Seven à haut niveau sont passés par chez nous" rétorque Maxime Charrueau, qui a, lui aussi, connu de belles épopées sur les terrains des quatre coins du monde. Avec plus de 830 joueurs de toute la France qui ont porté le maillot, vous allez voir que du beau monde s'est prêté au jeu.

RUGBY. TRANSFERT. L’envers du décor du mercato, quand le marché du rugby professionnel est capricieux !

Le rugby au cœur du projet

Bien que cette association soit dite "amatrice", le niveau de jeu est la principale source de motivation des membres. Le choix de la direction s'est tourné, depuis de longues années, sur la participation à des tournois exclusivement à l'étranger, pour se frotter aux meilleures équipes de la planète, et même aux sélections nationales. Pour donner quelques exemples, la troupe des Froggies a été vice-championne du tournoi de Rome en 2015, face à l'Afrique du Sud, championne en titre et emmené par Cecil Afrika ! Rebelote en 2016, où nos Frenchies se sont fait stopper en finaledu tournoi de Las Vegas contre l'équipe Olympique des USA cette fois-ci, remarquable. Mais alors, comment une association de rugby à 7 française rivalise avec les meilleures équipes de la planète, sur une discipline aussi complexe ? Il faut dire que, les joueurs qui ont porté le maillot, sont loin d'être des amateurs... Thierry Janeczek, Fabien Pelous, Philippe Carbonneau, Gilles Vidal, Bernard Laporte, Philippe Bernat Salles, Ugo Mola, Didier Lacroix, Damian Penaud, Arthur Iturria, Francis N’Tamack ou encore Sireli Bobo sont passés par les rangs des Froggies ! ! En 1990, le Froggies Club s'est offert le luxe d'être invité à vie au prestigieux tournoi de Dubaï, en le remportant, ce qui a été un exploit incommensurable. Au-delà de la renommée des joueurs, cette expérience sonne comme une échappatoire durant les longues saisons des joueurs de rugby à XV, qui voient chez les Froggies une opportunité de performer au plus haut niveau et de visiter de nouveaux pays avec une bande de copains.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Froggies (@froggies_club_rugby7)

Une aventure humaine

Comment se fait-il que les meilleurs internationaux français se soient trouvés embarqués avec les Froggies, le temps d'une semaine ? L'aventure humaine pardi ! En discutant avec Maxime Charrueau et Fabrice Catala, nous avons mieux compris les avantages d'une telle expérience. Mis à part le rugby, le planning est également centré autour des valeurs humaines à partager, et chaque joueur qui porte le maillot des Froggies, le reste à vie. Au total, l'association est allée dans 18 pays différents, a emmené avec elle plus de 830 joueurs et a participé à 93 tournois. Pour Fabrice Catala, l'expérience proposée par les Froggies est aussi un moyen de progresser "Notre objectif est que les joueurs de rugby à XV progressent avec nous, et deviennent meilleurs grâce au Seven. On veut leur offrir une expérience hors du commun, stimuler leur développement à la fois rugbystique, physique et mental. Les mecs reviennent fatigués sur le plan physique les deux premiers jours en France, mais, paradoxalement, ils sont extrêmement revigorés sur le plan mental. Ils ont rechargé les batteries et vont pouvoir mettre à profit ce qu'ils ont pu intégrer sur le tournoi" Lorsque nous parlons des Froggies aux plus anciens, il s'agit d'une institution du rugby à 7, mais pas pour les plus jeunes : "Le souhait de participer exclusivement aux tournois à l'étranger peut être un frein à la popularité de l'association chez les jeunes joueurs et nous voulons remettre au goût du jour les Froggies."

RUGBY. Quade Cooper et l'Australie rêvent d'être champion du monde !

“L'esprit Seven” à l'état pur

Durant notre discussion, bons nombres d'anecdotes de vie sont ressortis des différents tournois, et chacune valait le détour ! Les organisateurs de ces semaines de compétition mettent l'accent sur l'après-rugby, les moments d'équipes qui sont primordiaux à une bonne entente et les souvenirs qui se créent ensemble. Maxime Charrueau, aujourd'hui en charge de la trésorerie de l'association, a été de l'autre côté du terrain fut un temps et a participé à de prestigieux tournois comme celui de Dubaï ou Las Vegas. Il se souvient d'une soirée hors du commun "Nous avions fini le tournoi à Vegas, et on avait terminé deuxième, c'était une super perf ! Le soir, on décide de sortir boire un verre, mais tout était démesuré. Toute l'équipe se sépare en plusieurs petits groupes et avec un pote, on se retrouve en boîte de nuit, au MGM, un des endroits les plus prisés de Las Vegas. Pour nous, c'est un autre monde, et on se fait rapidement des amis français par chance. Lorsqu'on a tourné la tête, on a vu Conor Mcgregor et Nate Diaz (star du MMA) dans la boîte, c'était hallucinant." Bien que l'aventure soit un tournoi de rugby avant tout et centrée sur la performance de nos joueurs. C'est également une expérience hors du commun et cela donne des opportunités que des voyages classiques ne permettent pas.

Présent aussi pour Cuba, Jean-Jacques Rous a passé un accord sur cinq ans avec la Fédération Cubaine de rugby et l'INDER (Institut National des Sports et de l'Éducation Physique et Récréative) pour aider au développement du rugby cubain par le rugby à 7. L'association envoie des valises d'affaires, de fournitures scolaires ou bien d'équipements de rugby aux jeunes enfants dont les familles n'ont pas les moyens d'acheter ce type de matériel. Ça aussi, c'est Seven !

Une aventure qui a un coût

Pour permettre à un groupe de vivre une aventure comme celle de Dubaï, Rome, ou encore Las Vegas, il faut bien évidemment de l'argent. Les Froggies étant une association à but non lucratif ont donc besoin des partenaires financiers qui sont indispensables. Un gros travail est réalisé en amont, toute l'année, par la direction de l'association, pour permettre aux joueurs de vivre leur passion. Pour donner un ordre d'idée, une semaine de compétition à Dubaï est chiffrée aux alentours de 34 000€ ! Entre les billets d'avion, le logement, la nourriture, l'inscription au tournoi et les équipements en tout genre, le montant augmente rapidement. Néanmoins, Fabrice Catala tient également à donner quelques précisions "Les dons que nous recevons sont déductibles d'impôts, ce qui est au final donnant-donnant ! ce système nous permet de convaincre plusieurs partenaires." Pour palier ces frais, le Froggies club permet à son réseau de partenaires de se retrouver pour échanger autour de business différent, qui ne cesse de grandir d'année en année. Intéressé ou motivé par l'envie de faire partie de l'aventure, tous les renseignements sont disponibles via : [email protected].

RUGBY CHAMPIONSHIP. Kolbe, Etzebeth, Am… L’Afrique du Sud avec l’artillerie lourde pour le choc face aux All Blacks