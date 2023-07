RUGBY. TRANSFERT. L’envers du décor du mercato, quand le marché du rugby professionnel est capricieux !

Loin derrière les montants mirobolants et les transferts de stars planétaires, le mercato peut être bien moins "sexy". Bons nombres de joueurs ont dû revoir leurs espérances à la baisse.

Le marché des transferts saturé

Au moment de choisir une nouvelle destination, un vrai calvaire se dresse devant des joueurs qui étaient pourtant en vogue ces dernières saisons. Le Top 14 est le meilleur championnat du monde et les conséquences sur la formation sont directes. Désormais, les jeunes joueurs prennent de l'expérience dans les étages inférieurs du rugby français, loin des stars qui affluent en masse. Parmi les transferts marquants de cet été, Arthur Covilles ou encore Thomas Salles se sont engagés en faveur de Provence Rugby. Ces deux joueurs étaient toutefois utilisés en Top 14 ! Dans la même catégorie, le centre de l'USAP, Dorian Laborde, n'a pas été conservé par son club et sera à Colomiers la saison prochaine. Le joueur de 26 ans avait été un joueur important de la fin de saison catalane. Autre joueur très convoité il y a peine quelques saisons, Gervais Cordin, qui n'a pas trouvé le temps de jeu espéré à Toulon, se relance du côté de Biarritz. Ensuite, Vannes a également opté pour un recrutement axé vers le Top 14, avec la venue du centre parisien Alex Arraté, et des Rochelais Le Bail et Alonso. Si le Top 14 est de plus en plus compétitif, la seconde division du rugby français se montre, elle aussi, redoutable.

Tanguy Lacoste, exemple parfait d'un mercato en dents de scie

À 20 ans, avec 8 matchs chez les professionnels et des sélections nationales à faire valoir, un avenir en Top 14 ou en Pro D2 semble tout tracé, non ? Pourtant, la situation de Tanguy Lacoste, jeune demi d'ouverture de Brive, n'est pas un conte de fées. Récemment appelé par l'équipe de France universitaire, le numéro 10 a aussi été convoqué lors des stages U18 et U20, sans sélections à la clé. Cette saison, Lacoste a participé à 3 matchs de Top 14 avec son club de cœur. En vue du prochain exercice, ce dernier nous raconte sa situation au sein du club corrézien : "J'ai eu un rendez-vous avec Patrice Collazo, qui ne m'a pas assuré beaucoup de temps de jeu en Pro D2. Nous sommes donc partis sur un prêt, et je suis actuellement en pleine recherche." Oui, mais ces dernières recherches sont longues et fastidieuses, et le principal intéressé commence à tourner en rond : "J'ai hâte de trouver un club, de commencer la préparation estivale et de me donner à 100% pour l'équipe. Je me sens vraiment capable d'apporter un plus dans un collectif et je ne demande qu'à jouer !" Tanguy Lacoste est désormais en contact avec plusieurs clubs de seconde division, et même de Nationale. Il nous explique son quotidien un peu particulier : "Je suis toujours en contrat avec Brive, encore deux saisons, mais je veux me prouver que je suis capable de passer le cap. En ce moment, je m'entraîne seul, je me tiens prêt physiquement, car je peux être appelé à n'importe quel moment ! Je me suis fait à l'idée que mon avenir proche ne serait pas avec Brive, donc je travaille dur pour que mes chances de réussir soit crédibles."

Joueur doté d'un gros jeu au pied et d'une excellente vision du jeu, nul doute que Lacoste trouvera chaussure à son pied ! Nous avons mené nos investigations et l'équipe de Biarritz, qui n'a pas fini son mercato, réalise de beaux coups sur le marché des transferts. Néanmoins, avec les départs de Baptiste Germain, Gilles Bosh et Brett Herron, le poste d'ouvreur pourrait être une des lacunes du club basque. Quel ouvreur aura donc la chance d'officier aux côtés de Rhys Webb et de Jonathan Joseph ? Affaire à suivre...

RUGBY. Quade Cooper et l'Australie rêvent d'être champion du monde !