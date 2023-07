RUGBY. Quade Cooper et l'Australie rêvent d'être champion du monde !

Si vous n'avez pas suivi l'actualité rugbystique ces dernières semaines, vous ne rêvez pas, Quade Cooper est bien de retour ! Le fantasque demi d'ouverture est revenu en sélection avec de grosses ambitions.

L'ultime défi !

À 35 ans, l'enfant terrible du rugby australien s'est lancé un dernier défi, et pas des moindres, en partant à la conquête de la Coupe du monde ! Ce dernier évolue pourtant au Japon depuis 4 saisons, mais la confiance que lui accorde Eddie Jones semble inébranlable. Avec plus de 70 sélections, Cooper va amener un surplus d'expérience à une équipe composée de joueurs qui vont découvrir le niveau international. Bien que les résultats des Australiens ne jouent pas en leur faveur sur ces dernières années, cela reste tout de même une nation dangereuse, capable d'exploit en tout genre ! À l'instar de son numéro 10, les Wallabies auront une carte à jouer durant la phase de poule de la Coupe du monde. Ces derniers seront confrontés au Pays de galles, aux Fidji, à la Géorgie et au Portugal. En apparence, ce groupe le plus abordable.

Déjà une défaite pour la bande à Cooper

Malheureusement pour l'Australie, sa préparation à la Coupe du monde ne se passe pas comme prévu ! En effet, le Rugby Championship n'a pas débuté de la meilleure des manières pour les coéquipiers de Cooper, qui ont subi la loi de l'Afrique du Sud, balayé 43 à 12. Néanmoins, malgré ce revers, l'ouvreur des Kintestu Liners s'est montré rassurant en conférence de presse : "À chaque voyage, ce n'est jamais facile. Sous la direction d'Eddie (Jones), nous travaillerons vers cet objectif, qui est d'être champion du monde. Toute défaite est évidemment une pilule difficile à avaler. Il y a beaucoup de leçons dans ce match. En tant qu'équipe, nous n'avons pas eu beaucoup de temps ensemble. On continue d'améliorer nos combinaisons et de renforcer la confiance et la clarté (de notre jeu). »

En attendant l'échéance majeure en France en septembre prochain, les hommes d'Eddie Jones auront l'occasion de se rattraper face à l'Argentine qui a, elle aussi, lourdement perdu face aux All Blacks (12-42).

