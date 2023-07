RUGBY CHAMPIONSHIP. Kolbe, Etzebeth, Am… L’Afrique du Sud avec l’artillerie lourde pour le choc face aux All Blacks

Ce mardi, le sélectionneur de l'Afrique du Sud Jacques Nienaber a dévoilé l'équipe qui affrontera les All Blacks, lors du choc de la deuxième journée du Rugby Championship.

RÉSUMÉ VIDÉO. Les All Blacks et les Springboks se baladent et humilient l’Argentine et l’AustralieFaciles vainqueurs de l'Australie lors de la première journée du Rugby Championship (43-12), les Springboks défieront un tout autre morceau ce week-end : les All Blacks. Eux aussi victorieux de leur premier match face aux Argentins (12 à 41), les coéquipiers de Sam Cane se sont montrés particulièrement impressionnants, que ce soit devant ou derrière. Emmenés par un Damian McKenzie des grands soirs, les hommes vêtus de noir ont envoyé un message au monde du rugby, à quelques semaines du début du Mondial. Mais voilà, en face d'eux samedi, ils auront une équipe d'Afrique du Sud elle aussi en pleine forme, et qui comptera qui plus est sur de nombreux retours importants. À commencer par le géant seconde ligne Eben Etzebeth, de retour de blessure, et qui portera le brassard de capitaine. Derrière, on retrouve notamment l'ancien joueur de Toulouse et du RCT Cheslin Kolbe, ainsi que l'imposant Damian De Allende au centre de l'attaque.

Etzebeth will lead the #Springboks in Auckland as De Allende and Am are reunited in the midfield - team announcement: https://t.co/6P0Fi5LlBL 🏉#StrongerTogether pic.twitter.com/OePyhr7cFc — Springboks (@Springboks) July 11, 2023

Afrique du Sud 1 Kitshoff 2 Mbonambi 3 Malherbe 4 Etzebeth (cap) 5 De Jager 6 Smith 8 Wiese 7 Mostert 9 De Klerk 10 Willemse 11 Mapimpi 12 De Allende 13 Am 14 Kolbe 15 Le Roux 16 Marx 17 Du Toit 18 Koch 19 Snyman



20 Du Toit 21 Vermeulen 22 Williams 23 Libbok

10 changements chez les Boks

Comme chaque année de Coupe du Monde, ce Rugby Championship (ancien Tri Nations, puis Four Nations), sera l'occasion pour les équipes sudistes de régler les derniers détails, tout en donnant sa chance à davantage de joueurs. C'est donc logiquement que 10 changements ont été opérés par Nienaber, entre la rencontre face à l'Australie et celle face aux Blacks. En effet, seuls les trois joueurs de la première ligne (Kitshoff, Mbonambi, Malherbe), ainsi qu'Am et Le Roux seront reconduits en tant que titulaire à Auckland. Pour le reste, on retrouve des habituels cadres de l'équipe (De Jager, Mapimpi, De Klerk), qui pour la plupart, n'ont pas pris part à la rencontre face à l'Australie.

Du très beau monde donc, pour un affrontement qui s'annonce déjà palpitant, entre deux des favoris au sacre mondial. De son côté, et même si la composition n'est pas encore sortie, la Nouvelle-Zélande devrait s'appuyer sur ceux qui ont performé en Argentine, comme Savea, Barrett ou encore Ioane. Pour rappel, le match aura lieu à 9h05 heure française, sur Canal +.

