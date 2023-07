VIDÉO. All Blacks. Sam Cane balaye un supporter entré sur le terrain avant de s’excuser

Le capitaine des All Blacks n’a pas hésité a balayé un supporter entré sur la pelouse après le coup de sifflet final d’Argentine - Nouvelle-Zélande.

Ce matin, certains se sont réveillés avec la gueule de bois de la défaite, d’autres avec la satisfaction de la victoire et puis il y a Sam Cane. Après la nette victoire (12-41) des All Blacks en terre argentine, un événement a provoqué de nombreux débats en Nouvelle-Zélande. Au terme de la rencontre, les joueurs se réunissent en cercle pour une ultime causerie. Aux alentours, un supporter argentin s’introduit sur le pré et fait cavaler les stadiers. Afin d’échapper à ces derniers, l’envahisseur de terrain cherche à contourner le cercle formé par les All Blacks. Dans la foulée, le capitaine All Blacks Sam Cane s’extirpe du groupe et donne un coup de pied vigoureux au supporter en pleine fuite. Ce dernier s’étale sur la pelouse, en laissant une chaussure au passage, et finit par se relever avant de reprendre sa course pour finir au milieu des joueurs argentins. Le jeune homme s’en est sorti sans blessure apparente.

Sur internet, cette initiative violente a divisé beaucoup d’observateurs. D’un côté, certains estiment que le All Blacks a bien fait. De l’autre, certaines personnes ne comprennent pas comment le capitaine d’une sélection peut se permettre de frapper quelqu’un dans un cadre pareil. Sur les réseaux sociaux, certaines personnes affirment que l’envahisseur de terrain était âgé de seulement 14 ans qui souhaitait prendre une photo avec le groupe des Pumas. Cette information est sans fondement, mais elle participe tout de même au tollé médiatique autour du joueur.

Coupe du monde. RUGBY. A 8 mois d’affronter la France, le capitaine All Black tourmenté et critiquéSur sa page Instagram, le capitaine des All Blacks s’est rapidement excusé. Il s’est exprimé ainsi au sujet de cet incident : “Après le match, quelqu'un est entré sur le terrain et j'ai commis une erreur de jugement en l'arrêtant. Je reconnais que ce n'était pas mon rôle et que je n'ai pas l'habitude d'agir de la sorte. Je suis vraiment désolé et je suis déçu de mon comportement.” Quelque temps après avoir posté ses excuses, le All Black a complété son message en indiquant avoir retrouvé le supporter, baptisé “Roman”. Il déclare avoir “passé du temps avec lui” et affirme avoir “remis les choses en ordre”.

INSOLITE. String éléphant et streaker, l’anecdote folle de Wayne Barnes