INSOLITE. String éléphant et streaker, l’anecdote folle de Wayne Barnes

Pour BT Sport, l’arbitre britannique a fait part du souvenir insolite qu’il avait de son premier match professionnel.

Ce lundi 3 janvier, l’arbitre Wayne Barnes est devenu le premier officiel à diriger 250 matchs de Premiership. Une occasion dont il a profité pour faire part d’une anecdote plus que croustillante. Interviewé par BT Sport, il a fait part de son amour du jeu et a évoqué le souvenir marquant de son premier match. Il raconte : “Nous(les arbitres) aimons le rugby. On aime être impliqué sur le terrain et participer à des matchs mémorables. Mon premier match arbitré en Premiership par exemple. Bath contre Rotherham en 2003, bagarre générale et match interrompu par un streaker qui arrive sur le terrain avec un string éléphant.” La journaliste interrompt ensuite l’arbitre international pour dire : “J’adore le fait que vous vous souveniez de la manière dont-il était habillé !” Son interlocuteur répondra : “C’est quelque chose qu’il faut retenir.” VIDÉO. Top 14. Quand Mathieu Raynal conseille à Macalou de devenir arbitre après sa carrière !

Cependant, il y a bien quelque chose que Wayne Barnes ne devait pas savoir sur cette paire de fesses et ce pachyderme exhibés du côté du Recreation Ground de Bath. En effet, dans la foulée de l’intervention TV de l'arbitre, l'iconique joueur de Premiership Freddie Burns a réagi sur les réseaux sociaux. Dans un tweet, l’ouvreur polyvalent a ni plus ni moins avoué que l'intéressé était un membre de sa famille. En effet, le streaker serait Sam Burns, le grand frère de ce dernier. Par ailleurs, pour son 250ème match, l'officiel retrouvait le stade de ses débuts. Ce dernier dirigeait la rencontre entre les Worcester Warriors et Bath dans une rencontre remportée par les seconds sur le score de 22 à 19. RUGBY. INSOLITE. Mais qui est ce Jarvo 69, le streaker de Galles - NZ dont tout le monde parle ?