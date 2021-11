RUGBY. INSOLITE. Mais qui est ce Jarvo 69, le streaker de Galles - NZ dont tout le monde parle ?

Daniel Jarvis s'est introduit sur la pelouse du Millenium pour se positionner aux côtés des Blacks, samedi. Plus qu'un streaker, il est une star des réseaux.

Vous avez sûrement dû voir sa grande carcasse ce week-end, que ce soit en direct, sur les réseaux sociaux ou via les médias britanniques. Lors du match Pays de Galles/Nouvelle-Zélande de samedi, Daniel Jarvis s'est donc introduit sur la pelouse du Principality Stadium avant même le coup d'envoi de la rencontre. Jusqu'ici, rien de plus qu'un pauvre streaker voulant amuser la galerie à poil ou approcher ses idoles sur le pré ?

Pas vraiment. Et c'est justement là où l'histoire est aussi drôle qu'insolite. Car celui que l'on surnomme "Jarvo 69" jouissait en fait déjà d'une belle communauté Instagram et Twitter et n'est pas venu foutre la zizanie sur l'écrin de la capitale galloise. Non, Jarvis est plutôt du genre Rémi Gaillard et a simplement enjambé les barrières avant de s'installer à côté des All Blacks au moment des hymnes, vêtu d'un masque noir ainsi que de la tenue complète des NZ. Avec son flocage "Jarvo 69" dans le dos, "l'envahisseur de terrain" est venu se positionner à côté d'Angus Ta'avao incognito durant une bonne minute, avant de se faire escorter par le service de sécurité.

Where's Jarvo69? Keen to have a beer with him — Brad Weber (@brad_weber9) October 30, 2021

Mais la mission était quasiment réussie et celui qui avait déjà fait le buzz lors des rencontres de cricket entre l'Angleterre et l'Inde cet été faisait à nouveau plaisir à toute sa communauté. Mieux, amusé par son culot, le demi de mêlée des Blacks Brad Weber l'invitait formellement à boire une bière via son compte Twitter. Le moment n'a pas pu être partagé du fait du protocole sanitaire, mais chose plus importante encore pour le plus célèbre streaker du Royaume-Uni : après être devenu "le premier blanc international de cricket avec l'Inde", il venait de "faire ses débuts pour les All Blacks", comme il s'en est lui-même targué sur ses réseaux. Humour jusqu'au-boutiste, quand tu nous tiens...