VIDÉO. Top 14. Quand Mathieu Raynal conseille à Macalou de devenir arbitre après sa carrière !

L'arbitre de Castres-Paris, Mathieu Raynal, ainsi que le capitaine du Stade Français, Sekou Macalou, nous ont offert un échange assez cocasse pendant le match.

Pour le premier match de cette 15ème journée du Top 14, le Castres Olympique s'est imposé dans la douleur, face à une équipe du Stade Français courageuse mais brouillonne. Un succès 15-9 qui permet au CO de monter sur le podium, tandis que Paris stagne dans le bas de tableau. Mais au-delà du résultat, ce match (plutôt terne) nous a offert un échange assez sympa, entre l'arbitre de la rencontre Mathieu Raynal et le capitaine du Stade Français Sekou Macalou.

VIDEO. Top 14. ''C'est toi le coquin'' ! Cet échange bonard entre Poite et Joly est une superbe publicité pour le rugbyNous sommes en première période, et les hommes de Quesada obtiennent une mêlée à 5 mètres de la ligne castraise. Juste avant qu'elle ne se joue, Mathieu Raynal profite d'un petit moment d'accalmie pour glisser deux trois mots gentils à l'international français : "Quand tu auras fini ta carrière Sekou tu pourras venir arbitrer avec moi". Une petite phrase qui fit rire Macalou, et qui installa un instant de légèreté, dans un match très tendu.