VIDEO. Top 14. ''C'est toi le coquin'' ! Cet échange bonard entre Poite et Joly est une superbe publicité pour le rugby

Lors de Perpignan vs Pau, l'arbitre du match, Romain Poite, et le pilier catalan Arthur Joly ont échangé quelques mots sur le ton de l'humour.

Le match entre l'USAP et Pau a été marqué par plusieurs exclusions. Tuimaba a vu rouge avant la demi-heure tandis que trois éléments dont Chouly ont passé dix minutes sur le banc. Au bout du compte, Perpignan s'est incliné face à son public, 14-29, après avoir encaissé trois essais des Palois. Durant cette partie, on a également assisté un échange mémorable entre l'arbitre du match, Romain Poite, et le pilier catalan Arthur Joly. Avant d'être remplacé, ce dernier a échangé quelques mots avec l'officiel. Un moment cocasse qui tranche avec ce qu'on peut parfois voir dans d'autres disciplines. Joly a très bien pris le fait d'avoir été pénalisé par l'homme au sifflet, lequel, avec son expérience, s'est montré particulièrement proche du joueur sans pour autant oublier son rôle.