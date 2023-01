Coupe du monde. RUGBY. A 8 mois d’affronter la France, le capitaine All Black tourmenté et critiqué

Dans les médias néo-zélandais, Sam Cane est copieusement critiqué par certaines personnalités influentes du sport roi néo-zélandais.

Chaque Coupe du monde amène son lot de cadors en pleine période de confusion. Pour l’édition 2023, c’est bien le rugby néo-zélandais qui est sous tension. Alors que la Coupe du monde de rugby à XV débute en France le 8 septembre 2023, le pays roi du ballon ovale chavire. Mais pour une fois, ce n’est pas de bonheur ou d’impatience, mais bien d’inquiétude… Si les méfiances envers le sélectionneur Ian Foster sont récurrentes, celles autour de Sam Cane, capitaine officiel de la sélection, commencent à apparaître. Jusqu’alors, les réticences étaient au mieux timides jusqu'à présent, mais commencent à se faire voir.

Pour cause, Ian Foster a récemment déclaré à la presse qu’il n’y avait aucune certitude au sujet de celui qui mènera la barque All Black cette année. Évidemment, il précise ensuite que le troisième ligne devrait logiquement demander de conserver ce rôle pour 2023. Le sélectionneur déclare ensuite que les différentes candidatures ou possibilités seraient étudiées par le staff. En surface, cet événement peut sembler banal. En effet, il est fort probable que cette sortie médiatique soit uniquement de l’ordre de la formalité et que le capitanat ne fasse en réalité l’ordre d’aucun mystère. Il faut dire que la tâche consistant à reprendre un tel rôle après les illustres Richie McCaw et Kieran Read n'est pas de tout repos...

Cependant, le simple fait d’évoquer cette procédure a amené un débat : “Au vu des performances moyennes de son équipe, Sam Cane a-t-il les épaules pour le job ?” Sur les réseaux, les discussions s’observent et dans les médias, elles ne manquent pas non plus. Ainsi, le journaliste sportif néo-zélandais Mark Reason a mis son gros grain de sel sur le podcast The Podium. Selon lui, le capitanat devrait revenir à Sam Whitelock ou Dalton Papali'i, selon des propos relevés par Rugby Pass. Il écarte également le (très en forme) Ardie Savea de la course. Publié par le média national Stuff, il n’a pas épargné l’actuel leader de la sélection :

Tout le pays sait que Sam Cane ne devrait pas être capitaine.[...] Il n'est pas le joueur magnifique qu'il était il y a cinq ans. Et pourquoi devrait-il l'être après les nombreuses grosses blessures qu'il a subies ? Ce n'est plus CE joueur. Il offre trop de pénalités, qui ont parfois coûté cher aux All Blacks lors de certains matchs, notamment contre l'Irlande. Et je ne suis même pas convaincu par son leadership. Il n'est ni une chose, ni l'autre en tant que leader. Il n'est pas l'homme fort vraiment calme et il n'est pas non plus celui qui encourage et motive avec vigueur. Il se situe quelque part entre les deux.[...] Même au niveau de la communication, il est évident qu'il s'est occasionnellement mal exprimé après les matchs. Donc, non, je ne pense pas qu'il devrait être capitaine. Le sera-t-il ? Je pense que Foster est incroyablement têtu. Donc si Cane joue pour les Chiefs et conserve une certaine forme, je soupçonne qu'il le sera.”

