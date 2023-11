Antoine Dupont aux JO de Paris 2024, ''tout le rugby en aura des effets bénéfiques'' selon Bouscatel

Le capitaine du XV de France Antoine Dupont pourrait participer aux JO de Paris 2024. Pour René Bouscatel, président de la LNR, ce serait bénéfique pour le rugby.

TOP 14. Vers une absence du Tricolore Greg Alldritt (La Rochelle) jusqu’en 2024Plusieurs joueurs du XV de France ont retrouvé le chemin des terrains dès la reprise du Top 14 le week-end dernier. D'autres Tricolores devraient être alignés cette semaine à l'occasion de la 4e journée. Près de trois semaines sont passées depuis le quart de finale face à l'Afrique du Sud. Si la Coupe du monde a été intense, il ne faut pas non plus couper trop longtemps sous peine de perdre le rythme et tous les bénéfices de la préparation. Bien sûr, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. D'autant que le temps de jeu des Bleus n'a pas été le même pour le monde.

Grégory Alldritt devrait ainsi prendre plusieurs semaines de repos pour se régénérer mentalement et physiquement après plusieurs années de compétition intenses. Après un Grand Chelem, deux campagnes européennes couronnées de succès et un Mondial relevé, le 3e ligne rochelais va se ressourcer avant de se lancer un nouveau défi avec son club et le XV de France.

A l'inverse, son copain Antoine Dupont pourrait rapidement retrouver les terrains. Mais pas forcément ceux du Top 14 ou de la Champions Cup. Comme vous le savez certainement, le capitaine des Bleus aspire à participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024 avec l'équipe de France à 7.

Pour l'heure, rien d'officiel. Mais les discussions entre les différentes parties tendent à penser que le demi de mêlée va délaisser le XV cette saison pour le Seven avec l'ambition de décrocher une médaille olympique. Ce qui pourrait le priver non seulement d'une grande partie de la saison mais aussi du Tournoi des 6 Nations.

Si le XV de France est moins dépendant de sa présence sur le pré, et dispose de talents à son poste, quand Dupont joue, il apporte toujours quelque chose. Il nous tarde d'ailleurs de voir ses qualités de vitesse, de puissance et de vista s'exprimer sur les pelouses du circuit mondial de rugby à 7. Pour prétendre aux JO, le Toulousain va en effet devoir participer à certaines étapes et s'entraîner. Le Seven est une discipline exigeante qui demande des repères et beaucoup de vécu collectif. Ce serait à la fois mal venu pour les autres joueurs, mais aussi pour l'équipe de parachuter Antoine Dupont au sein du groupe juste avant la compétition.

S'il réussit à prendre ses marques au sein de France 7, on ne doute pas une seconde qu'il sera l'un des joueurs à suivre l'année prochaine à Paris. Sa présence serait également un coup de projecteur sur cette discipline qui peine à s'imposer malgré un jeu plus spectaculaire et plus abordable que le rugby à 7. Pour René Bouscatel, président de la Ligue nationale de rugby, c'est tout le rugby dans son ensemble qui pourrait en bénéficier.

Ce sera un grand plus avec la médiatisation des JO, tout le rugby en aura des effets bénéfiques. Quand je parle de compétition, c'est le Top 14, la Pro D2, le Seven, le rugby féminin, le rugby féminin à VII... C'est l'ensemble du rugby. Un tout. Tout ce qui est favorable au rugby est favorable à son ensemble.

L'ancien président du Stade estime que, malgré la perte pour Toulouse et les Bleus, en termes d'image comme de jeu, "si c'est son choix, que c'est accepté par son club et par le staff de l'équipe de France à VII, il faut le laisser faire." Après l'immense déception de la Coupe du monde 2023, Antoine Dupont pourrait donc se jeter à corps perdu dans la préparation aux Jeux olympiques de Paris 2024.