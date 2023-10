TOP 14. Vers une absence du Tricolore Greg Alldritt (La Rochelle) jusqu’en 2024

Fatigué mentalement et physiquement, le numéro 8 du XV de France devrait rester éloigné des terrains jusqu’au mois de janvier afin de se régénérer.

Au jeu du vocabulaire guerrier auquel se prête très régulièrement le rugby, on a tous déjà entendu et probablement employé le terme "soldat". Oui, car à ce sport plus qu’ailleurs, les artistes ne peuvent briller que si les hommes de l’ombre ont fait le travail avant. Un postulat qui nécessite que certains se transforment en véritables soldats, toujours disponibles, jamais résiliants et en permanence prêts à foutre la tronche là où d’autres ne mettraient pas les mains. C’est notamment le cas de notre Greg Alldritt national, même si au regard de son importance en club comme en sélection, le Gersois est bien plus gradé qu’un simple soldat.

29 titularisations par an depuis 2020

Sauf qu’à force d’enchaîner effort sur effort, match sur match, en donnant son corps à la science à chaque fois, le capitaine rochelais commence - logiquement - a avoir besoin de souffler. Logique, après 87 titularisations sur les 3 dernières années… C’est en tous cas ce que croit savoir Sud-Ouest, selon qui le numéro 8 de 26 ans pourrait s'éloigner des terrains jusqu'au mois de janvier.

RUGBY. Pourquoi Greg Alldritt, aka monsieur 20/20, est devenu l'homme sur lequel l'équipe de France peut toujours compter ?

Grégory Alldritt aurait évoqué le besoin d'une "longue coupure". Selon la même source, le grand ami d’Antoine Dupont aurait trouvé un accord avec le Stade Rochelais pour profiter de plusieurs semaines de repos, et ce jusqu’à la fin de l’année. Après la défaite cruelle en quart de finale de la Coupe du monde face aux Springboks