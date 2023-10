RUGBY. Pourquoi Greg Alldritt, aka monsieur 20/20, est devenu l'homme sur lequel l'équipe de France peut toujours compter ?

À seulement 26 ans, Greg Alldritt est déjà reconnu mondialement comme un joueur de rugby au talent exceptionnel, mais aussi comme un joueur fiable.

Dans la vie comme dans le rugby, on met souvent en avant les qualités qui sautent aux yeux, que ce soient les démonstrations de puissance ou de génie. Pourtant, la constance, la fiabilité, sont des ingrédients clés pour réussir. Greg Alldritt, troisième ligne centre du XV de France, incarne parfaitement cette qualité : digne de confiance et régulier. En effet, l’actuel joueur (et capitaine) de La Rochelle ne se manque que très rarement. Toujours au rendez-vous, que ce soit dans le “combat” ou bien dans le jeu courant, ce n’est d’ailleurs pas pour rien si Alldritt est considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs numéros 8 au monde.

Un joueur sur qui se reposer

L’avantage d’avoir un ou plusieurs éléments fiables dans son équipe, c’est avant tout de pouvoir compter sur eux, lors des moments critiques. Arrivé à La Rochelle en 2017, le natif de Toulouse a tout de suite trouvé sa place dans l’effectif maritime.

Avec 10 rencontres disputées dès sa première saison, il a ensuite connu une ascension fulgurante, puisqu’il s’imposera dès l’année suivante en tant que titulaire dans son club, mais aussi avec le XV de France. Très propre dans son jeu, Alldritt apporte de la sérénité et de l’efficacité au pack des Bleus. Au point que celui dernier a disputé le mondial 2019 avec le 8 dans le dos, à seulement 22 ans. Un gage de confiance de la part du staff, qui s’est finalement avéré gagnant, tant Alldritt a su se montrer à la hauteur. Ont suivi plusieurs saisons de succès et de gloire pour Alldritt, couronnées par 2 Coupes d’Europe avec La Rochelle et un Grand Chelem avec le XV de France.

Ce qui frappe chez Alldritt, c’est sa capacité à ne jamais manquer les rencontres importantes. Pour preuve, sous le mandat de Fabien Galthié, Alldritt n’a manqué aucune rencontre. C'est simple, s'il était potentiellement sélectionnable, il était appelé (on ne compte donc pas ici, les tournées d’été en Australie ou au Japon). De plus, le troisième ligne ne se blesse que très rarement, ce qui le rend d’autant plus fiable. En bref, Grégory Alldritt doit être l’un des premiers noms sur la feuille de match, et on comprend aisément pourquoi.

De nouvelles responsabilités logiques

Forcément, lorsque quelqu’un se montre digne de confiance sur plusieurs années, vous lui accordez tout naturellement de nouvelles responsabilités. Ce fut notamment le cas pour Grégory Alldritt. D’abord nommé capitaine de son club de La Rochelle, il fut aussi dans la discussion pour devenir capitaine du XV de France en 2022, lors de la blessure de Charles Ollivon. Et même si ce fut finalement Antoine Dupont, Alldritt reste un cadre de cette équipe de France.

Et notamment du pack d’avants, où il est l’un des joueurs les plus expérimentés (41 sélections). Très sollicité par le staff tricolore, Alldritt eut même l’honneur de connaître son premier capitanat avec le XV de France cet été, lors du match de préparation face aux Îles Fidji.

De remplaçant à La Rochelle à capitaine et homme fort du XV de France, voilà jusqu'où mènent le talent et la fiabilité de Grégory Alldritt. On lui souhaite que cette régularité se poursuive durant ce mondial, afin que ce dernier soulève avec ses coéquipiers le trophée ultime. Une juste récompense, pour celui qui ne déçoit pas.

