6 Nations. 15 de France. Sekou Macalou, le finnseur de luxe qui ne déçoit jamais !

Arrivé au Stade Français en 2015, Sekou Macalou s'est installé comme un leader naturel, au sein d'un effectif en perpétuel renouvellement. Ce week-end, il sera de nouveau remplaçant avec les Bleus.

Gonzalo Quesada encense Macalou

De 2013 à 2017, Gonzalo Quesada était déjà à la tête du Stade Français, et avait même ramené le bouclier de Brennus dans la capitale en 2015. Cette même année, le stratège argentin avait reconnu le talent d'un certain Sekou Macalou, qui évoluait à l'époque à Massy, en Prod2. La saison qui a suivi le titre, Macalou avait alors rejoint le Stade Français, pour le plus grand bonheur de son entraineur : " il était venu avec sa mère avec qui j’avais beaucoup discuté, lui était resté très silencieux même s’il avait été adorable."(L'Équipe) Depuis, le grand gaillard a pris du galon, et Macalou est devenu un des leaders du vestiaire parisien. En effet, comme l'indique son coach, Macalou a réussi à passer au-dessus son caractère plutôt réservé pour s'imposer dans le rugby de très haut niveau :" Il a décidé enfin de franchir un cap. Sekou est super impliqué au quotidien. Il a dû rater quelques sélections, car plus jeune, il était très timide, en retrait. Il pouvait donner cette image nonchalante même si ce n’était pas vraiment le cas. Aujourd’hui, il montre son envie de porter le maillot de l’équipe de France et d’y rester."(L'Équipe).

15 de France. Julien Marchand est-il le meilleur gratteur du monde comme l’annonce Anthony Jelonch ?



Son rôle en équipe de France

Très souvent cantonné à rester sur le banc des remplaçants, Sekou Macalou sait que son apport en seconde période est un atout de taille pour l'équipe de France, et que sa polyvalence donne plusieurs solutions à son sélectionneur, Fabien Galthié. En effet, depuis désormais plusieurs matchs, le troisième ligne du Stade Français joue un rôle bien particulier au sein de l'équipe de France, même inédit sur la scène internationale. Ce dernier rentre en majorité en troisième-ligne, là où il évolue en club et performe de façon remarquable en Top 14, mais également à l'aile, où ses qualités physiques font de lui un profil très intéressant derrière. Durant la tournée d'automne, Macalou est entré par deux fois à l'aile, et il a plutôt bien géré ce poste qui n'est pas le sien. Mieux encore, ses performances ont même convaincu Galthié de laisser Macalou sur le banc des Tricolores, afin de pouvoir anticiper différents scénarios. À vrai dire, que ce soit en attaque ou en défense, le Parisien impressionne et donne raison au staff des Bleus de le laisser sur la feuille de match, et ce n'est pas Quesada qui dira le contraire : "On parle beaucoup de ses qualités de sauteur et en attaque, mais c’est aussi un de nos meilleurs défenseurs. Sekou est aujourd’hui un joueur très complet. Très bon en touche. Très intéressant en attaque et un très bon défenseur."(L'Équipe)

VIDEO. Challenge Cup. Le 3e ligne Sekou Macalou trop rapide et trop puissant pour les 3/4 de Trévise



Quel avenir pour Macalou en Bleu ?

Au vu des performances de ce dernier en sélection, nul doute qu'il participera à la quasi-totalité des matchs du Tournoi des 6 Nations. Néanmoins, le retour à la compétition de François Cros pourrait poser un problème au natif de Sarcelles, qui est derrière Jelonch et Ollivon dans la hiérarchie en équipe de France. De plus, Cros est un profil apprécié de Gatlhié, qui avait fait de lui un titulaire indiscutable, notamment en l'absence de Charles Ollivon, qui était blessé. Si aucun joueur ne se blesse, et si Cros revient à son meilleur niveau, le staff du 15 de France aura l'embarras du choix avant de composer la feuille de match. Cependant, la polyvalence et le profil de Macalou lui donnent tout de même une longueur d'avance sur le Toulousain.

RUGBY. 6 Nations. La composition du 15 de France face à l'Italie avec Ramos, Dupont et Ollivon, première pour Dumortier