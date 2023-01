VIDEO. Challenge Cup. Le 3e ligne Sekou Macalou trop rapide et trop puissant pour les 3/4 de Trévise

RUGBY. 15 de France. Anthony Jelonch en deuxième ligne, est-ce vraiment une option avec les Bleus ?Si Anthony Jelonch ne devrait pas monter dans la cage durant le 6 nations en l'absence de Cameron Woki, Sekou Macalou pourrait lui évoluer à un autre poste pendant le Tournoi. Vu à l'aile contre le Japon l'été dernier, il avait réalisé une très belle partie contre l'Afrique du Sud en novembre. Une prestation saluée par tous. Il faut dire que le 3e ligne du Stade Français possède des cannes folles et un physique qui lui permet de faire la différence. Ce samedi, c'est avec le numéro 7 qu'il a entamé la rencontre de Challenge Cup contre Trévise. Néanmoins, c'est en position d'ailier qu'il a marqué avant la pause. Ses adversaires ont beau savoir qu'il va très vite, ils n'ont rien pu faire. Il faut dire qu'il possède aussi un raffut puissant. Un combo fatal pour ses adversaires. Il n'est pas impossible que le staff de l'équipe de France l'aligne une fois de plus à l'aile lors du 6 Nations avoir de poser des problèmes similaires aux défenses adverses. Réponse dans quelques semaines.

Macalou coming through 🏃‍♂️💨



The @SFParisRugby flanker shows some serious speed and power in the wide channel 🔥#ChallengeCupRugby pic.twitter.com/YvNOSanGgo