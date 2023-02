15 de France. Julien Marchand est-il le meilleur gratteur du monde comme l’annonce Anthony Jelonch ?

Mais alors l’ancien castrais dit-il vrai ? Julien Marchand est-il le meilleur gratteur de la planète aujourd’hui ? Il est juste d'arguer que ses performances dans le secteur impressionnent encore plus en ce moment que par le passé. Gigantesque en Champions Cup cette saison, le talonneur toulousain a notamment marqué les esprits face à Sale il y a 15 jours, lorsqu’il avait gratté pas moins de 4 ballons au sol aux Anglais. Est-il intouchable dans ce domaine pour autant ? S’il est difficile de mesurer l’efficacité des uns et des autres tant ils ne jouent pas le même nombre de matchs de grande intensité chaque saison, notons que son homologue sud-africain Malcolm Marx n’est pas à prendre à la légère, lui qui avait par exemple récupéré 4 munitions au grattage face aux Blacks l’été dernier. Là, on évoquera un débat partagé récemment avec des camarades de jeu, pour finir : qu’auraient valu ces deux garçons dans l’exercice, face à des Steffon Armitage David Pocock ou encore le redoutable Heinrich Brussow, à leur "prime" ?