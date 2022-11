XV DE FRANCE. Julien Marchand est-il le meilleur talonneur du monde ?

Indispensable en club mais également avec le XV de France, Julien Marchand est sans aucun doute l'un des meilleurs talonneurs du monde. Mais est-ce le meilleur ?

À 27 ans, Julien Marchand commence à se forger un sacré palmarès, que ce soit en club ou en sélection nationale : champion de France, champion d'Europe, Grand Chelem... Seule la Coupe du Monde manque véritablement au natif de Loures-Barousse. Des titres certes, mais surtout des performances individuelles incroyables, qui placent aujourd'hui Julien Marchand comme l'un des meilleurs joueurs à son poste. Très solide (110 kgs pour 1 mètre 81), le Toulousain arrive tout autant à assurer les fondamentaux du poste (lancer en touche, tenue en mêlée) qu'à être actif dans le jeu courant. Principal fer de lance chez les Bleus, sa puissance et son explosivité sur les premiers mètres font de lui un danger proche de la ligne d'en-but. Mais ce qui nous marque en particulier chez Julien Marchand, c'est bel et bien ses qualités de défenseur, et en particulier sa capacité à gratter un nombre incalculable de ballons, qui plus est dans des moments critiques. La dernière tournée de novembre l'a d'ailleurs prouvée une fois de plus. Ajoutez à cela des plaquages salvateurs et un leadership assumé, et vous comprenez mieux pourquoi Marchand est aujourd'hui l'un des meilleurs talonneurs du monde.

Mais alors quoi, qui peut-être bien meilleur que Julien Marchand avec le numéro 2 dans le dos ? Ici, les réponses seront forcément subjectives, et il n'y a pas forcément de vérité générale. Mise à part peut-être celle de World Rugby. En effet, il y a de ça quelques jours, avaient lieu les World Rugby Awards, une cérémonie ayant pour but de récompenser les meilleurs joueurs de l'année 2022. Et dans le XV de l'année proposé par World Rugby, ce n'est pas Julien Marchand, mais bien le Sud-Africain Malcolm Marx qui fut élu meilleur talonneur de cette saison. Un choix qui en a surpris plus d'un : car même si le numéro 2 de 28 ans revient en forme, et est à n'en pas douter un joueur exceptionnel, il n'est que remplaçant chez les Springboks. De plus, Julien Marchand a été particulièrement décisif face à l'Afrique du Sud lors de la tournée, grattant notamment plusieurs ballons dans des zones critiques.

Vous l'aurez compris, ce choix divise, et à de quoi faire parler. Néanmoins, rappelons que mise à part ces deux hommes, d'autres talonneurs ont montré cette année toutes leurs qualités : Mbonambi, Kelleher, ou encore le All Black Codie Taylor...