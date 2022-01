RUGBY. Oubliez Marchand et Taylor: et si le meilleur talonneur du monde était un Argentin de Leicester ?

Sans faire de bruit, Julian Montoya est devenu l'un des meilleurs talonneurs du monde. L'un des plus sous-cotés, aussi...

Expérience sociale : si vous demandez aux spectateurs avertis quel est selon eux le meilleur talonneur du monde à l'heure actuelle, vous aurez environ 95% de chance de recevoir l'une des 4 réponses suivantes, en fonction de quel côté du globe se trouve celui qui parle : Codie Taylor, Julien Marchand, Dane Coles ou Peato Mauvaka. Autrement dit, cela se joue entre les ultra-expérimentés néo-zélandais, bien aidés par leur illustre carrière, et les petits frenchies aux dents longues. Là, Malcom Marx ne sera à coup sûr pas dans l'équation, le tank de Germiston payant probablement le tribu de s'être fait passer devant par Bongi Mbonambi depuis le Mondial 2019 et de s'être ensuite exilé au Japon.

Pourtant et après mûre réflexion, nous sommes à peu près sûr qu'un autre talonneur est au moins en mesure de venir concurrencer les 4 nominés pour ce titre honorifique : Julian Montoya. Le problème, c'est qu'il est Argentin, ne traverse pas le terrain comme sont capables de le faire les autres nommés et s'est révélé sur le tard, longtemps barré par Agustin Creevy. Et puis, vu d'ici, pas facile de se faire une place au soleil auprès des observateurs alors qu'il n'a jamais joué en France et qu'il quitta les Jaguares pour Leicester dans l'anonymat le plus total en 2020, au moment où sa franchise allait être dissoute et son nouveau club jouait le maintien en Angleterre.

Pour autant, Montoya est vraiment devenu aujourd'hui une valeur très sûre, très régulière et le capitaine de l'équipe d'Argentine. S'il n'a connu que 25 titularisations en 75 sélections, le talonneur a enchaîné tous les matchs de son équipe depuis le Mondial 2019 ; celui lors duquel il s'était révélé en inscrivant 4 essais et avait terminé meilleur marqueur de sa formation. Depuis, le "Porteño" a pris du galon et continue d'enfiler les essais comme les perles derrière le pack de Leicester. Il faut dire qu'en plus d'être très adroit au lancer et mobile, le principal intéressé n'a pas son pareil pour guider les mauls et terminer les coups en puissance grâce à son physique trapu (1m83 pour 115kg). En 15 matchs depuis son arrivée dans les Midlands, le Puma a d'ailleurs déjà inscrit 9 essais !

Mais ce qui frappe aussi, c'est sa capacité à impacter ses adversaires en défense et à être en permanence dans l'avancée que ce soit avec ou sans ballon. Son jeu au sol aussi où, dans la lignée de son prédécesseur Creevy (aujourd'hui joueur des London Irish), Montoya est un maître dans l'art de ralentir les sorties de balle adverses et de gratter les ballons. Bref, un talon ultra-complet, peut-être dans un registre un peu plus à l'ancienne que Taylor ou Marchand, mais qui prouve chaque week-end qu'il est désormais l'une des références mondiales à son poste. Et ne vous y trompez pas, si Leicester dispose probablement du pack le plus efficace d'Europe cette saison, c'est aussi parce que Julian Montoya en est la clé de voute !