Rugby. Julien Marchand (Toulouse) est-il entré dans une nouvelle dimension ?

Le talonneur du XV de France rayonne en sélection et en club. De là à se demander s'il ne fait tout simplement pas partie des meilleurs joueurs à son poste.

Cela ne vous aura pas échappé. Ces derniers temps l'un des joueurs français crèvent l'écran, et il ne s'agit pas forcément de celui qu'on croit. Non on ne parle pas une fois de plus d'un Antoine Dupont, Gaël Fickou ou Romain Ntamack, mais bien d'un avant. Vous l'avez ? Il s'agit bien sûr de Julien Marchand. C'est simple, tous les superlatifs sont bons pour décrire les performances du talonneur tricolore actuellement. Titulaire indiscutable en club, il est aussi devenu l'un des hommes de confiance de Fabien Galthié en Bleu, et ce, malgré une concurrence féroce au poste. À tel point qu'il a relégué au rang de remplaçant un Camille Chat à qui la place laissée vacante par Guilhem Guirado une fois le mondial nippon 2019 fini, semblait promise. Un de nos collègues se demandaient à juste titre s'il n'était pas entré dans le top 3 mondial à son poste. Possible, et pour comprendre cette montée en puissance, il faut remonter à quelques années en arrière.

Stade de France, nous sommes le 1er février 2019. Dans la froide nuit parisienne, la France démarre son Tournoi des 6 Nations en recevant le Pays de Galles, qui réalisera le Grand Chelem quelques semaines plus tard. Nous jouons les derniers instants de la partie et la France menée de cinq points doit franchir la ligne d'en but adverse pour se donner le droit d'espérer l'emporter. Au contact, Julien Marchand perd le ballon et les Gallois s'imposent. Mais l'image est glaciale. Après l'impact, le joueur du Stade Toulousain se tord de douleur. Verdict ? Une rupture des ligaments croisés qui privera le talonneur d'une Coupe du Monde au Japon et d'un titre de Champion de France avec le Stade Toulousain alors qu'il en était le capitaine. De là à ressasser les choses et se morfondre ? Pas le genre de la personne. Julien Marchand va dès lors réintégrer le groupe de Toulouse le 12 octobre 2019, et disputer un peu plus d'une demi-heure lors du derby face à Castres. Le début de la rédemption. Fabien Galthié alors devenu sélectionneur du XV de France le sélectionne début janvier 2020 dans la liste des 42 joueurs pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Camille Chat est pressenti pour débuter la rencontre face aux Anglais en ouverture au Stade de France. Mais forfait, c'est finalement Julien Marchand qui sera titulaire. Le 2 février 2020. Un an et un jour après sa terrible blessure. Il dispute dès lors les cinq rencontres de la compétition avec le numéro 2 dans le dos.