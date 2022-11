XV DE FRANCE. Mauvaka titulaire et Marchand sur le banc, l’équilibre parfait face aux Boks ?

Titulaire indiscutable avec le XV de France, Julien Marchand pourrait néanmoins être très utile en tant que finisseur samedi, face aux Boks.

À la lecture de ce titre, certains d'entre vous ont peut-être été outrés, de ne serait-ce qu'imaginer Julien Marchand sur le banc, tant son apport chez les Bleus est exceptionnel. Et à vrai dire, on ne peut pas trop vous en vouloir. Gratteur hors-pair, Julien Marchand est également un joueur ultra-puissant, capable de renverser n'importe quel adversaire, que ce soit en attaque ou en défense. L'on pourrait même le considérer comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste à l'heure actuelle. Mais alors, pourquoi vouloir le mettre sur le banc, d'autant qu'il fut l'un des rares Tricolores tranchants ce samedi, face à l'Australie ? Et bien car avec les absences de Willemse, Bamba, Gros et Cros, le 8 de devant du XV de France semble quelque peu dégarni, notamment chez les finisseurs. Un constat qui pourrait coûter (très) cher, face à une équipe d'Afrique du Sud qui possède certainement le plus gros pack du circuit mondial. Inverser les deux talonneurs du Stade Toulousain pourrait non seulement permettre d'équilibrer l'apport des titulaires et celui des finisseurs, mais aussi de permettre à Mauvaka de s'exprimer pendant plus d'une mi-temps, comme ce fut le cas face aux Blacks l'année dernière.