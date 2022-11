RUGBY. COMPOSITION. L'Afrique du Sud avec Kolbe et Etzebeth face au XV de France

La composition de l'Afrique du Sud pour défier le XV de France à Marseille a été dévoilée par Jacques Nienaber. Kolbe et Etzebeth seront titulaires.

Jacques Nienaber n'a pas attendu pour dévoiler la composition de l'Afrique du Sud pour le test face au XV de France. On note des changements par rapports au match perdu en Irlande. Willie le Roux sera cette fois-ci titulaire au poste d'arrière, ce qui verra Cheslin Kolbe passer sur l'aile droite et Kurt-Lee Arendse sur l'aile gauche, tandis que Makazole Mapimpi a été nommé parmi les remplaçants. Le sélectionneur des champions du monde a également apporté des modifications à son pack, avec Frans Malherbe au poste de numéro 3 aux côtés d'Ox Nche et de Bongi Mbonamni pour une première ligne new look. Franco Mostert sort du banc pour combler le vide laissé par le solide Lood de Jager. Le banc sera composé de cinq avants et trois 3/4 dont le joueur de Montpellier Cobus Reinach et le novice Manie Libbok. L'excellent Makazole Mapimpi entrera en cours de match pour apporter du danger lorsque les organismes seront fatigués.