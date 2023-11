TOP 14. RUGBY. Sur le crack Hugo Reus, certains ouvreurs du XV de France sont déjà dithyrambiques

Encore décisif contre l’Aviron Bayonnais, l’ouvreur du Stade Rochelais Hugo Reus fait déjà l’unanimité auprès de ses prédécesseurs internationaux.

Hugo Reus a eu la recette du succès au bout du pied. Alors qu’il venait tout juste de rentrer, l’ouvreur rochelais a subi une pression instantanée en se chargeant de la pénalité de la gagne (18-15). Ce samedi 11 octobre à Marcel-Deflandre, Hugo Reus a converti la tentative et continue d’être décisif en Top 14.

Hugo Reus : aussitôt rentré, aussitôt décisif !

Après la rencontre, les félicitations envers le numéro 10 ne se sont pas fait attendre. Par exemple, Rémi Talès a salué son joueur, selon des propos rapportés par Rugbyrama. L'entraîneur des trois-quarts rochelais réagit ainsi : “Les Bayonnais ont été acculés et ont eu du mal à se sortir de notre pression. Puis, il y a eu cette balle de match. Il faut féliciter Hugo. À 20 ans, il est entré et il l’a mise alors qu’il n’avait pour ainsi dire pas touché un ballon (dans le jeu courant). Félicitations à lui.”

De la même manière, Antoine Hastoy a également salué son homologue. Revenu de son épopée mondialiste, il a laissé sa place à la très jeune garde en toute fin de match. En conférence de presse et selon L’Équipe, il le remercie d’ailleurs pour la victoire obtenue au bout du suspens : “C'était un match compliqué, on s'y attendait forcément avec les conditions.[...] Mais ce soir, il faut retenir la victoire. Merci à Hugo pour ça ! Ça va amener beaucoup de confiance et on en avait besoin.”

Même du côté adverse, les grands reconnaissent son talent. Au micro de Canal +, Camille Lopez a félicité le jeune ouvreur malgré la défaite de son équipe. Pour le Stade Rochelais, cette réussite est salvatrice et leur permet de sortir d’une série de défaites.

Un joueur déjà mature

Déjà décisif lors de l’ultime journée de Top 14 2022-2023, Hugo Reus continue de montrer toute la maturité dont il sait faire preuve pour son jeune âge. À seulement 19 ans, le Périgourdin d’origine enchaîne les résultats convaincants. Avec La Rochelle, il gagne quelques précieux galons et tente de se frayer une place d’habitué des feuilles de matches.

Pleinement lancé dans le groupe professionnel après le VI Nations 2023, il s’était illustré avec une partition de toute beauté contre l’Aviron Bayonnais, à la mi-avril. Pour l’occasion, le demi d’ouverture avait inscrit 16 des 26 points de son équipe. Cette saison, il avait également été très performant lors de la réception du LOU Rugby, à la deuxième journée de Top 14, avec 13 points inscrits.

Cette réussite face aux perches, le jeune ouvreur l’a aussi fait valoir avec le XV de France U20. Lors de la Coupe du monde dans cette catégorie, il a dépassé la barre des 60 points en 5 matchs. Il en avait également profité pour marquer deux essais et soulever le titre mondial.