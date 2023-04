TOP 14. Il a 19 ans et est (déjà) félicité par Dusautoir, qui es-tu Hugo Reus, nouvel ouvreur du Stade Rochelais ?

Ce samedi 15 avril, la rencontre entre le Stade Rochelais et Bayonne a été l’occasion d’observer l’éclosion d’un nouveau talent : Hugo Reus.

Avec une victoire sur le score de 26 à 6, le Stade Rochelais domine l’Aviron Bayonnais sans grand souci. Ainsi, les jaune et noir poursuivent leur belle dynamique de 7 matchs sans défaite toute compétition confondue. Dans un match loin d’être explosif, une personnalité s’est faite un peu plus voir que les autres. Le jeune ouvreur Hugo Reus, né le 21 février 2004, a connu sa première titularisation à Marcel-Deflandre et a mis tout le monde d’accord.

Un espoir venu du Périgord

Juste, généreux et disponible, le Périgourdin de tout juste 19 ans a joué avec une justesse impressionnante pour un match entre deux formations candidates aux phases finales. Issue d’une famille de rugbyman, la passion de l’ovalie lui vient de son père. En effet, Olivier Reus est passé par Périgueux, Nantes, le Paris Université Club et Ribérac durant sa carrière. C’est dans cette dernière ville qu’il fait ses premiers pas en club, de ses 5 ans à ses 9 ans. Encore jeune, il rejoint ensuite le club de Périgueux dont l’équipe première senior jouait initialement en Fédérale 1, avant d’être rétrogradé en cinquième division pour des raisons financières. Après 10 ans passés en Dordogne, il rejoint Bordeaux pour la période du lycée. Il finit sa formation en terre girondine et le coup du sort fera que ce sera contre cette équipe qu’il réalisera ses débuts en pro, le 25 mars dernier au Matmut Atlantique.

Par la suite, il intègre l’effectif du Stade Rochelais. Rapidement, l’ouvreur d’1,83 m pour 83 kg se fait repérer par le champion d’Europe. Ses performances majeures du côté de l’équipe de France U18 n’y sont sûrement pas pour rien. Ayant bénéificié d’un long temps de repos hors des terrains à cause d’une blessure au bras, il dispute son premier match avec les espoirs rochelais en octobre 2022. Quelques mois plus tard, il sera appelé pour disputer le Tournoi des VI Nations des moins de 20 ans avec la France. En 174 minutes de jeu, étalées sur 3 matchs, le demi d’ouverture inscrit pas moins de 31 points. Il est un acteur majeur de l’écrasante victoire des Bleuets face à l’Angleterre sur le score de 7 à 42.

Déjà reconnu par les plus grands !

À l’été 2022, deux décisions le motivent à quitter les bords de la Garonne pour le Stade Rochelais, selon Rugbyrama. La première, c’est la capacité à allier étude et post-formation. En effet, l’écurie maritime lui permettait de passer un diplôme dans l’école de commerce qu’il souhaitait tout en intégrant les séances d’entraînements d’un groupe de rugbymen professionnels, à seulement 18 ans faut-il le rappeler. En parallèle, le fait d’être entrainé par Ronan O’Gara aurait aussi beaucoup pesé dans la balance, comme il l’indique ici dans des propos rapportés par Rugbyrama : “Je suis un peu venu pour travailler avec Ronan O'Gara, c'est vrai. Il m'a contacté et c'est très difficile de dire non à un manager comme lui quand vous jouez à l'ouverture. Et aujourd'hui, je peux dire que je ne regrette pas mon choix. Il me donne énormément de conseils et j'apprends tous les jours à ses côtés.”

Après le match face à l’Aviron Bayonnais, la logique de cette décision paraît limpide. Durant sa carrière, l’ouvreur irlandais, aujourd’hui entraîneur de La Rochelle, était connu pour un mot d’ordre : la rigueur. Dans l’interview d’après match d’Hugo Reus diffusée sur Canal +, la même caractéristique s’est observée chez le jeune ouvreur :

Certes, j’ai fait 100% au pied, mais je dois encore progresser sur l’analyse et sur ma capacité à mener le jeu. Il y a eu trop d’opportunités qui ne sont pas allées au bout. J’en prends la responsabilité. On doit prendre le bonus normalement ce soir si on concrétise les occasions. On doit encore travailler et surtout moi, en particulier.”

6 Nations. Dans un secteur bien précis, Thierry Dusautoir souligne le retard ‘‘flagrant’’ pris par la FranceIl a joué dans le mouvement et on a même pu le voir tenter un geste un peu fou. Un contrôle du torse pour récupérer un jeu au pied profond des Basques. Le minot ne tremble pas et a la lucidité de lever ses mains au moment du geste pour montrer ostensiblement à l’arbitre qu’il n’y a pas en-avant. Une manière classe et intelligente de répondre au rebond capricieux du cuir. Dans le debrief d’après-match diffusé sur Canal +, Thierry Dusautoir s’est même permis de dire qu’Hugo Reus pourrait devenir “très vite un concurrent à part entière d’Antoine Hastoy” s’il parvient à reproduire des performances similaires. L’ancien meilleur joueur du monde World Rugby a néanmoins précisé qu’il fallait lui laisser du temps. Il ne faudrait pas s’enflammer après une belle première étincelle.