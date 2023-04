CHAMPIONS CUP. La Rochelle favorite à sa propre succession ? Loin d'être évident, selon l'entraîneur des Saracens

Battu par les Rochelais en quart de finale de Champions Cup, McCall voit néanmoins le Leinster et Toulouse peut-être un cran au-dessus des Maritimes...

Dans l’autre quart de finale concernant directement un club français, La Rochelle et sa densité physique exceptionnelle aura donc asphyxié les Saracens d’Owen Farrell. Comme face au Leinster l’an dernier notamment, les Maritimes auront usé et abusé des fers de lance Skelton, Atonio, Alldritt, Danty et surtout Botia, pour finalement faire craquer les Anglais sur quelques coups bien sentis à l’issue de fixations en règle. Dans un rugby qui, qu’on se le dise, contraste fortement avec le jeu et la vitesse proposé par le Toulouse vs Sharks de la veille, ou encore le Leinster vs Leicester du vendredi soir. Reste que c’est un rugby qui gagne, en témoigne le titre de champion d’Europe des Rochelais en 2022.

RÉSEAUX SOCIAUX. ''L'HOMME-CAILLOUX'' LEVANI BOTIA EMMÈNE LA ROCHELLE EN DEMI-FINALE DE CHAMPIONS CUP !Pour autant, peut-être que la force au bras de fer des Maritimes impressionne moins que la propension unique de Dupont and co au jeu de mouvement. C’est en tous cas ce que laissent entrevoir les mots de l’entraîneur des Sarries McCall. "Ils ont fait leur meilleur match et nous savions qu'ils le feraient. Après tout, c'est une grande équipe et ce sont les champions d'Europe. Si vous voulez jouer contre eux, vous devez être incroyablement précis et nous ne l'avons pas été. Avant de poursuivre : Je ne sais pas s'ils sont la meilleure équipe d'Europe ou les favoris pour la gagner à nouveau. Toulouse et le Leinster sont des équipes exceptionnelles". Effectivement, les deux nommés ont impressionné dans leur quart de finale respectif, en passant plus de 50 points à de solides adversaires. Mais comme dit plus haut, lors des matchs couperets et européens, on a jamais vu plus efficace que le Stade Rochelais ces dernières saisons. Qui reste d'ailleurs sur 14 victoires consécutives dans la compétition. Série en cours...

