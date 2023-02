6 Nations. Dans un secteur bien précis, Thierry Dusautoir souligne le retard ‘‘flagrant’’ pris par la France

Dans une tribune écrite pour L'Équipe, Thierry Dusautoir s’est exprimé au sujet de la défaite de la France en Irlande.

Ce samedi 11 février, la France a perdu en Irlande à l’occasion de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations. Pour la première fois en 15 matchs, les Bleus connaissent le goût de la défaite. Pour certains, elle arrive à point nommé pour remobiliser les troupes. Pour d’autres, elle met en exergue les limites et lacunes du XV de France, mises sous le tapis durant la série de victoires. Parmi tous les commentaires possibles, il y en a certains que l’on écoute un peu plus que les autres. C’est le cas de celui d’une légende du XV de France : Thierry Dusautoir. Pour L'Équipe, il livre une tribune où il analyse le match des Bleus et ce qui en découle. Il détaille ses observations ainsi :

Avant le Tournoi, l'équipe de France a pris la décision de laisser derrière elle le rugby de dépossession, celui qui lui a permis de faire le Grand Chelem l'an dernier et de remporter quatorze matches d'affilée. Cette évolution était une bonne intuition, car les Bleus de 2022 auraient eu plus de difficultés à l'Aviva ce samedi : l'arbitrage a évolué, il est plus intransigeant avec les joueurs qui viennent gratter le ballon dans les rucks, et cela donne moins de possibilités aux spécialistes tricolores de l'exercice. La France se lance donc dans un autre rugby, elle cherche à faire évoluer son jeu vers plus de possession. Mais on a vu à Dublin qu'elle a du retard sur ce plan par rapport à d'autres nations qui ont depuis plus longtemps pris le parti de porter le ballon, notamment l'Irlande. À l'Aviva, ce décalage a été flagrant.”

Un jeu à perfectionner

Si la France a longtemps agité le drapeau de la dépossession, les Bleus cherchent un nouvel étendard à brandir sur le pré. Face à l’Irlande et durant l’automne, c’était celui de la repossession. En opposition au jeu pratiqué par Galthié et les siens au début de son mandat, ce dernier demande aux joueurs de relancer plus souvent et d’essayer de garder le ballon en main. Moins de jeu au pied en profondeur, le profil attendu avec Jaminet et Bouthier semble avoir disparu des radars. S’il n’y a pas qu’une seule et unique raison à ce revirement d’une formule qui marchait pourtant à merveille, une donnée permet d’expliquer un peu mieux cette métamorphose forcée : l’évolution des règles. Plus précisément, on parle ici d’évolution de l’interprétation de la règle faite par les arbitres internationaux, notamment autour du comportement à adopter autour des rucks.

Face à l’Irlande, l’arbitrage n’a pas été au mieux, mais cette intransigeance dans l’amas de joueurs se formant après un plaquage a été visible. Malchanceux (ou inadapté à l’arbitrage du jour ?), Sekou Macalou en a fait les frais. Le Parisien n’a jamais hésité à plonger dans les rucks pour tenter de récupérer le cuir. Le tout, en vain. Se nourrissant continuellement de turnover ces dernières années, les flamboyantes contre-attaques françaises sont devenues des évènements rares. Désormais, elles dépendent plus d’exploits personnels que de multiples engrenages s’actionnant pour livrer un résultat collectif. Ainsi, le XV de France doit trouver une nouvelle recette et selon Thierry Dusautoir, Fabien Galthié a eu “une bonne intuition”. En espérant tout du moins que l’interprétation de la règle ne change pas de nouveau dans les prochains mois.

