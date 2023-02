6 Nations. La GROSSE surprise, l’Irlande a serré les fesses face à cette tactique de la France !

Après la rencontre entre l’Irlande et la France, le sélectionneur irlandais Andy Farrell avoue que le jeu français l’avait décontenancé en première période.

La défaite est là pour nos Bleus. Cependant, le match offert aux amateurs de ballons ovales a été un pur régal des deux côtés. Dans cette rencontre de très haut niveau, l’enjeu n’a pas tué le match. Et cette observation, elle s’est peut-être faite par le coup de poker tenté par Fabien Galthié. Excellent contre le Pays de Galles, l’arrière Hugo Keenan était l’une des principales menaces pour les Bleus. Face à ce danger, Fabien Galthié a visiblement demandé à ses joueurs de l’abreuver le moins possible de ballons. En complément, ce choix nous a permit de profiter du merveilleux essai de Damian Penaud en quasi-soliste. Un bijou.

Cependant, le sélectionneur français ne s’attendait sûrement pas à ce que cette décision permette au match de s’emballer à ce point. En cumulé, les deux équipes ont parcouru plus de 1 300 mètres avec le cuir dans les mains. Et si l’on en croit les paroles d’Andy Farrell, relayée par Rugby Pass, la surprise a eu son petit effet :

Pour être honnête, j'ai été un peu surpris de la façon dont ils [les Français] ont joué en première mi-temps, en ce qui concerne la quantité de ballon qu'ils ont joué dans et autour de la moitié du terrain.[...] Ils sont normalement très pragmatiques à cet égard. Je ne sais pas si cela a quelque chose à voir avec ça [le prétendu laisser-aller français] mais wow, quand vous dites qu'ils sont négligents, je ne suis pas forcément d'accord avec ce terme. Vous êtes toujours à cinq secondes de quelqu'un qui fait quelque chose de remarquable. En ce qui concerne Dupont et les deux ailiers, je ne sais pas si quelqu'un les a plaqués en 80 minutes, pour être honnête. Même moi, j'étais épuisé - et je n'ai pas joué le match. C'était un match test de haut niveau. C'était ce que tout le monde voulait et tout le monde l'a eu. Nous avons eu la chance de sortir du bon côté du tableau d'affichage."

Manque de chance, le piège s’est visiblement refermé sur Antoine Dupont et ses coéquipiers. S’ils ont battu pas moins de 38 défenseurs, soit environ un tous les deux minutes en moyenne, la folle pression mis en place par les Irlandais les a obligés à dégager le cuir. En parallèle, les hommes en vert ont compris qu'ils devaient lancer leur fusée floquée du 15 par leurs propres moyens et se sont adaptés. Ainsi, par les airs ou par la passe, les ballons ont commencé à arriver dans les bras de l’arrière irlandais. Ce dernier ne s’est ensuite pas fait prier et a réalisé pas moins de 18 courses en compagnie de ce dernier. Sur chacune d’entre elles, il gagnait en moyenne une dizaine de mètres. Avec un total de 181 mètres glanés, il réalise le double du parcours de son vis-à-vis Thomas Ramos, remplacé par Matthieu Jalibert à l’heure de jeu. Si la surprise a fonctionné, a-t-elle été d’une grande utilité ?

