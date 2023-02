6 Nations. “La France rit bien, mais l'Irlande rit en dernier” : la presse en extase sur ce match fou, mais critique son arbitrage

Le choc attendu entre les deux meilleures nations mondiales a rendu son verdict. Pour ce 6 Nations, la France s’incline et l’Irlande brille.

Ce samedi 11 février, la France de Fabien Galthié s’est inclinée face à l’Irlande d’Andy Farrell. Sur le score de 32 à 19, les Bleus ont connu leur première défaite en 15 matchs. À Dublin, la fin d’une belle série s’est observée à quelques mois de la Coupe du monde. Selon L’Équipe, ce résultat est l’occasion d’un “retour sur terre”. En Une du quotidien sportif, la terrible image des Bleus au sol avant l’essai de Garry Ringrose hante le papier. Dans ses colonnes, il présente des joueurs tricolores “baffés par le Trèfle” et explique “qu’au cours d’un match d’une intensité folle, les Bleus se sont épuisés en voulant trop jouer et ont fini par s’exposer au rouleau compresseur irlandais.” Du côté de la presse spécialisée rugby, le Midi Olympique explique que “le roi du monde est irlandais”. Le Midol parle “d’un match magnifique” où “les Bleus sont donc logiquement tombés” face aux “meilleurs rugbymen du monde.” Au niveau de la notation, Thomas Ramos et Paul Willemse récoltent la pire note du XV avec un 3/10. À l’inverse, Fickou, Dupont et Flament repartent de Dublin avec une prestation convaincante selon le journal et un solide 7/10.

À l’étranger, la presse a avant tout jubilé en observant ce match d’une intensité rare. Sans aucun doute, les Bleus et les Verts ont livré une partition de grande classe qui donne quelques frissons à un peu plus de 6 mois du mondial. Néanmoins, Rugby Pass met en avant l’arbitrage de Wayne Barnes durant ce match. Le média anglophone parle notamment d’un arbitre “frappé par des décisions douteuses”, notamment autour de la couleur du carton de Uini Atonio. En parallèle, le commentateur de rugby à XV Irlandais pour la chaîne RTE a aussi émis de sérieux doutes sur cet aspect. Sur son compte Twitter, il déclare par exemple : “Première mi-temps : brillante, haletante, physiquement brutale. L'essai de Lowe n'aurait pas dû être accordé. Le carton jaune d'Atonio aurait dû être rouge. Deux équipes exceptionnelles dans un match exceptionnel que vous ne pouvez pas quitter des yeux…” Durant la suite du match, il a également souligné la défense du XV de France.

VIDEO. 6 Nations. L'essai de James Lowe était-il valable ? Les supporters enragent !Toujours à l’étranger, l’Irish Times se conforte en précisant : “La France rit bien, mais l'Irlande rit en dernier”. Avec ce titre, le journal généraliste pointe du doigt l’appétit à la relance d’une France qui a eu les yeux plus gros que le ventre. Toujours avec le sens de la formule, ils ajoutent ceci au sujet du XV du Trèfle : “Si vous ne vous enthousiasmez pas pour cette bande, c'est que vous avez une peur tragique des sommets.” Du côté de la BBC, l’Irlande est aussi grandement saluée. Le média britannique fait l’éloge d’un match incroyable et prévoit deux dynamiques opposées pour les meilleures formations du monde :

Les grands événements sportifs sont souvent étouffés par la pression, mais samedi, l'Irlande et la France ont disputé 80 minutes d'un match de rugby haletant qui a dépassé toutes les attentes et réaffirmé qu'une équipe était la meilleure du monde, tout en plongeant l'autre dans une période d'introspection peu enviable.[...] Les deux meilleures équipes du monde. Une atmosphère explosive. Un championnat à grand spectacle, riche en intrigues secondaires et réunissant certains des meilleurs joueurs de la planète. C'était tellement beau qu'on ne pouvait qu'être déçu, n'est-ce pas ? Cependant, l'Irlande et la France ont eu d'autres idées en se rendant coup pour coup dans une première mi-temps si haletante et frénétique qu'elle a scellé la place de ce match dans les débats sur les "plus grands matchs des Six Nations" pour les années à venir.”

Nota Bene : la Rédaction du Rugbynistère souhaite également rappeler que Wayne Barnes ne mérite aucune insulte. Le match est joué, le score est scellé et l’arbitre international a fait face à des situations complexes qui l’ont potentiellement amené à faire des erreurs, mais le déferlement de haine, de menaces et de vulgarités à son encontre n’est pas une solution.

