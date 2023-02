VIDEO. 6 Nations. L'essai de James Lowe était-il valable ? Les supporters enragent !

L'essai de James Lowe face à l'équipe de France ce samedi à Dublin dans le Tournoi des 6 Nations n'aurait pas dû être accordé si on en croit cet angle de caméra.

VIDEO. 6 NATIONS. Le sauvetage LÉGENDAIRE d'Antoine Dupont devant sa ligne !Match d'une intensité rare à Dublin en l'Irlande et la France. Les deux meilleures nations du monde ont réalisé une première mi-temps qui restera dans les annales. À la pause, les Irlandais menaient 22 à 16, notamment grâce à trois essais et au pied de Sexton. Le score aurait pu être différent sans une très belle défense d'Antoine Dupont. De nombreux supporters ont également douté du fait que l'essai de James Lowe était valable. Malgré plusieurs ralentis, le corps arbitral a estimé que le joueur irlandais n'était pas passé en touche. Selon le TMO, il n'y avait rien de clair et évident. La décision terrain étant "essai", l'essai a été maintenu.

Une décision qui n'a pas été du goût des supporters.

Voilà pourquoi il serait grand temps que les réalisateurs des match internationaux soient neutres…



Plan diffusé 30 secondes après la validation de l’essai.



