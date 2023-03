TRANSFERT. Top 14. Un jeune talent de Pro D2 au Stade Toulousain la saison prochaine !

Passer de la deuxième division de rugby en France à l'une des meilleures équipes du Top 14, est-ce possible ? C'est ce que va probablement réaliser Léo Banos, qui s'engage sous forme de prêt avec Toulouse !

Un magnifique challenge

Cela fait plusieurs semaines que des bruits de couloir font écho dans les travées d'Ernest-Wallon, au sujet de la venue de léo Banos dans la ville Rose, et c'est désormais officiel. Le jeune troisième ligne, qui a 19 ans, sera un joueur du Stade Toulousain durant la période de la Coupe du monde, sous forme de prêt, pour pallier les potentielles absences de joueurs phares a ce poste, comme Anthony Jelonch, François Cros, ou même Alexandre Roumat qui pourrait être appelé. De plus, Mauvaka ne sera pas là pour faire l'intérim en troisième ligne, et si Elstadt est appelé avec l'Afrique du Sud, il y aura au final peu de monde à ce poste au Stade Toulousain. C'est pour cela que du 8 septembre (et même avant) jusqu'au 28 octobre, Banos sera à disposition d'Ugo Mola. De plus, il devrait également revenir prêter main forte aux noirs et rouges durant la période du Tournoi des 6 Nations, pour des raisons similaires. Enfin, le jeune joueur du Stade Montois devrait signer en faveur du Stade Toulousain pour la saison 2024-2025, après avoir fait plusieurs matchs pour le club.

20 ans, mais une expérience déjà solide

Si ce nom est peu connu du grand public, sachez tout de même que Léo Banos est loin d'être un novice, bien qu'il dispute officiellement sa troisième saison professionnelle. Pensionnaire de l'équipe de France des moins de 20 ans la saison dernière, Banos a été titularisé lors de chacune des rencontres des Bleuets dans le Tournoi des 6 Nations, et a par ailleurs participé au Summer Series, durant la période estivale. De plus, la saison passée, le Stade Montois a fini à la première place du classement générale, et le troisième ligne a joué un rôle capital ! ce dernier a participé à 21 matchs de Pro D2 pour 20 titularisations ! Cette année, il enchaine également les feuilles de matchs, et son équipe est à la deuxième place du championnat. Sans aucun doute, l'avenir de ce jeune homme sera en Top 14, et le Stade Toulousain ne s'est pas trompé en attirant un tel joueur dans ses filets. Pour finir, Banos semble aussi très heureux de rejoindre Toulouse : "Je suis là depuis assez longtemps maintenant et j’avais envie d’aller voir ailleurs. Être en Top 14 pour voir comment ça se passe. Ça donne envie de faire encore mieux, de jouer encore plus de matchs. De jouer avec des stars, aussi, ça donne envie de faire comme elles. Normalement, si tout se passe bien, je jouerai pour les deux clubs la saison prochaine." (Sud-Ouest)

