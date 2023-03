RUGBY. Top 14. Grâce à son finisseur de luxe, l'UBB va-t-elle faire un coup à Brive ?

Actuellement 6 ème au classement du Top 14, l'UBB se déplace en Corrèze, avec l'ambition de réaliser un coup ! De plus, Bordeaux récupère son joueur star, Matthieu Jalibert !

Bordeaux avec un effectif XXL

Habituellement, les Bordelais ne sont pas les plus épargnés lorsque la période des doublons pointe le bout de son nez. Matthieu Jalibert et Maxime Lucu, les maîtres à jouer de l'UBB, sont souvent avec l'équipe de France, cantonnés à être la doublure de Dupont et Ntamack. Cependant, ce week-end, Matthieu Jalibert sera bel et bien disponible en club, à l'inverse de ses coéquipiers, Sipili Falatea et Yoram Moefana, qui figurent dans la liste des joueurs protégés par le 15 de France. Quant à Maxime Lucu, il revient de blessure de la cheville après avoir été éloigné des terrains un mois. Ce dernier a retrouvé les pelouses de Top 14 face à Perpignan le week-end dernier, sous une ovation de Chaban-Delmas, et a joué 20 minutes, sans la moindre douleur. C'est donc une aubaine pour l'UBB, qui retrouve sa charnière titulaire avant une rencontre capitale pour la fin de saison. Ensuite, Bordeaux pourra également compter sur l'excellente forme de Santiago Cordera, auteur d'un triplé ce week-end, ou encore de Ben Tameifuna et de Bastien Vergnes. En l'absence de Rémi Lamerat et de Yoram Moefana, le tandem Charrier-Laïrle semble avoir trouvé une alternative, en la personne de Nicolas Depoortère, qui a livré une prestation de très haut niveau face aux Catalans.

Un calendrier plus que chargé

Bien que ce déplacement à Brive ne soit pas de tout repos pour les coéquipiers de Jalibert, le calendrier qui les attend ne va pas leur faire de cadeaux. Après ce déplacement, l'UBB va recevoir La Rochelle, qui se déplace à Pau après avoir battu Brive à domicile, et gagné Castres dans le Tarn ! Puis, Bordeaux devra aller défier le Racing 92, en quête de victoire, à la U Arena, pour ensuite recevoir une équipe du LOU, qui est une des plus en forme du Top 14. Pour finir, les Girondins devront jouer à Ernest-Wallon, hors de la période du Tournoi des 6 Nations, face à une équipe impitoyable à domicile ! Vous l'aurez compris, ce déplacement en Corrèze est d'ores et déjà capital pour une place dans le Top 6, et pour essayer de creuser un peu plus l'écart avec le Racing 92, qui a 3 unités de retard.

Brive est dos au mur

Si Bordeaux joue peut-être sa qualification avant l'heure à Brive ce week-end, les Corréziens jouent quant à eux leur survie en Top 14 ! Les hommes de Patrice Collazo sont bons derniers du Top 14, et accusent un retard de 4 longueurs sur leurs principaux concurrents, Perpignan. De plus, les Catalans reçoivent Bayonne à domicile, tout comme Pau qui joue également à la maison, face à La Rochelle. Si ces deux équipes parviennent à gagner, et que Brive s'incline face à Bordeaux, les espoirs des noirs et blancs seraient définitivement finis, car un retard de 8 points à 6 journées de la fin serait synonyme de relégation. Pour éviter une telle situation, les coéquipiers de Saïd Hirèche n'ont pas d'autres choix que de gagner ce week-end, et comme durant chaque match à domicile face à Brive, rien n'est gagné pour les visiteurs !

