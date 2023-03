RUGBY. Il a découvert le Top 14 à 19 ans, connaissez-vous le prometteur Nicolas Depoortère ?

Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un nouveau talent, qui est actuellement dans les rangs de l'UBB, et qui a fait son premier match de Top 14 dans la peau d'un titulaire !

Le capitaine des Bleuets

Si le grand public ne connaît pas encore Nicolas Depoortère, les spécialistes savent de quoi le Bordelais est capable, du moins dans les jeunes catégories. En effet, ce dernier n'est pas arrivé en Top 14 sans expérience, non, car il est actuellement le capitaine de l'équipe de France des moins de 20 ans. Ce dernier a participé aux deux premiers matchs des Bleuets dans le Tournoi des 6 Nations, face à l'Italie ainsi qu'en Irlande, mais n'a pas pu jouer le troisième choc contre l'Écosse, puisque l'UBB avait tout simplement besoin de lui ! Cette saison, le jeune Depoortère va alors jongler entre la sélection et le Top 14, avec toujours dans un coin de la tête la Coupe du monde U20, qui est de retour cette année, et qui se déroulera en juin et juillet prochain. Pour faire un petit focus sur l'équipe de France U20, elle possède de nombreux joueurs qui évoluent en Top 14 cette saison, tels que Louis Bielle-Barey, ou encore Émilien Gailleton, qui forme la paire de centres avec Depoortère. De plus, Bielle-Barey et Gailleton sont avec le XV de France pour préparer le Tournoi des 6 Nations, depuis le début de la compétition, ce qui est une première depuis Gaël Fickou, il y a maintenant 10 ans.

Une première réussit en Top 14 !

À tout juste 19 ans, et dans un effectif déjà bien garni, Nicolas Depoortère est arrivé à se créer une chance de débuter un match de Top 14, en grillant la priorité à des joueurs comme Gatien Massé ou bien Pablo Uberti. Associé au puissant Tani Vili pour défier Perpignan, Depoortère a répondu présent, et plus encore, car ce dernier figure dans l'équipe type du Midi Olympique, qui réunit les meilleurs joueurs de cette 19 ème journée de Top 14 ! Avec 2 étoiles décrochées, il confirme tous les espoirs placés en lui, alors que ce n'est que son 3 ème match chez les professionnels. Ce dernier avait eu l'occasion de faire partie du déplacement à La Rochelle, et il était rentré sur la feuille de match à la dernière minute, suite au forfait de Rémi Lamerat, à l'échauffement. Puis, le jeune homme avait également eu l'opportunité de jouer une cinquantaine de minutes face à Clermont, alors que ce même Lamerat sortait sur une blessure. Pour revenir à ce week-end, face à l'Usap, Depoortère a montré beaucoup de maturité dans son jeu, aussi bien attaque quand il était question de porter la balle, ou bien de faire jouer ses ailiers, qu'en défense où il ne s'est pas fait surprendre par le solide Dorian Laborde. À de nombreuses reprises, il a fait avancer son équipe, profitant de sa vitesse et de ses appuis pour se créer des brèches. Pour finir, le garçon de 19 ans a joué l'intégralité de la rencontre, car le tandem Charrier-Laïrle a préféré remplacer Tani Vili, à la 58 ème minute. Face à Brive ce week-end, il ne serait alors pas impossible de revoir Depoortère avec le numéro 13 dans le dos.

