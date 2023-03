RUGBY. Ces vieux briscards de plus de 35 ans qui jouent encore en Top 14 !

Bien qu'une nouvelle vague de joueurs rafraîchisse les rangs des effectifs des équipes de Top 14 chaque année, d'anciens joueurs conservent toujours leur place. Voici 5 "papis" du championnat.

Comment ne pas commencer notre sélection par cette icône, qui est l'un des meilleurs joueurs de la décennie en Top 14 ? Du haut de ses 39 bougies, Sergio Parisse a entamé en septembre dernier sa 18 ème saison de Top 14, lui qui a débarqué à Paris en 2005, à seulement 21 ans ! Avec le Stade Français, l'Italien cumule pas moins de 265 matchs, et sont complétés par les 61 matchs effectués avec le RC Toulon depuis 2019. Partout où Parisse est passé, il a joué et plus encore, il a gagné ! Avec Paris, il a remporté 2 Bouclier de Brennus, ainsi que le Challenge Européen. Avec Toulon, il ira jusqu'en finale de cette compétition. Capitaine emblématique de la Squadra Azzurra, Parisse a porté le maillot bleu turquoise à 142 reprises, ce qui fait de lui le recordman de son pays. Ce dernier a annoncé prendre sa retraite au terme de cette saison de Top 14.

VIDEO. 15 de France. Admirez l'intelligence défensive de Dupont sur Russell !

Peu connu du grand public, Vadim Cobilas est pourtant un des chouchous de Chaban-Delmas, lui qui est arrivé à Bordeaux en 2016. À 39 ans, ce joueur moldave tient la dragée haute à tous les piliers de Top 14 ! Il faut dire que Cobilas a de l'expérience, et que le temps ne semble pas avoir d'influence sur lui. Titulaire à part entière la saison dernière, Cobilas a également disputé 11 matchs avec le numéro 3 dans le dos cette saison, pour 19 joués. C'était l'un des hommes de main préférés de Christophe Urios, qui avait trouvé en ce solide pilier une valeur sûre. Avant de rejoindre l'UBB, Cobilas avait joué 5 saisons au Sharks, et depuis 2016, le Moldave a participé à 141 matchs de Top 14 !

Saïd Hirèche (37 ans)

C'est tout simplement l'emblème du CA Brive, et aussi l'un des joueurs les plus charismatiques du Top 14. Saïd Hirèche a pris parfaitement la relève d'Arnaud Méla, et fait encore des miracles à Brive, avec ses 37 bougies. Arrivé à Brive en 2012, Hirèche a entamé sa 10 ème saison avec le club Corrézien en septembre, après avoir prolongé d'une saison son aventure sur les terrains de Top 14. Cette saison, Hirèche fait toujours autant de bien à son équipe, et en vrai spécialiste du grattage, il est un poison pour les attaques adverses. Avec Brive, il a remporté les deux finales d'accession en 2013 et 2019 et compte 222 matchs avec les noirs et blancs. La saison prochaine, Hirèche devrait naturellement rentrer dans le staff Corrézien.

On ne vous présente plus Benjamin Urdapilleta, l'ouvreur argentin qui a fait les belles heures du Castres Olympiques ces dernières saisons ! Avec son fidèle acolyte, Rory Kockott, la charnière du CO a remporté un Bouclier de Brennus en 2018, et s'est hissée jusqu'en finale la saison dernière. Après 3 saisons du côté d'Oyonnax, Urdapilleta a fait le choix de suivre son manager, Christophe Urios, en 2015, et de poursuivre son aventure dans le Tarn. Buteur fidèle, il a été meilleur réalisateur de la saison 2021-2022. Ce joueur incarne sans aucun doute la hargne et la motivation argentine, mêlée à un talent fou.

TOP 14. TRANSFERT. Coup dur pour l'ASM, qui perd l'une de ses pépites

Dans un effectif toulousain rempli de jeunes joueurs, Charlie Faumuina est le véritable papa du vestiaire! Cet ex All Black, aux 50 sélections, est arrivé en 2017 à Toulouse, en provenance de la province néo-zélandaise des Blues. Depuis cette saison, Faumuina a connu des titres, beaucoup de titres, et a apporté toute son expérience à l'un des groupes les plus jeunes du Top 14. En effet, avec le Stade Toulousain, le gaillard a gagné le Bouclier de Brennus en 2019 et 2021, avec le doublé européen en 2021 également. En 6 saisons, Faumuina a disputé 125 matchs pour 96 titularisations à Toulouse, ce qui fait de lui une figure à part entière du Stade Toulousain.

TOP 14. MHR/ASM, le perdant pourrait définitivement dire au revoir au Top 6 !