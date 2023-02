VIDEO. 15 de France. Admirez l'intelligence défensive de Dupont sur Russell !

Encore une fois décisif face à L'Écosse, Antoine Dupont a été auteur d'une prestation remarquable à tous les étages ! Le joueur de Toulouse a réalisé un 12 plaquages, dont un qui est particulièrement atypique.

La défense, une qualité de plus ?

Dans ce Tournoi des 6 Nations 2023, Antoine Dupont nous gratifie de toute sa palette technique, que ce soit en attaque, ou bien en défense ! Face au XV du Chardon, il a réussi 12 plaquages sur 13 tentés, ce qui est totalement monstrueux, au vu de son poste et de son gabarit. De plus, face à l'Irlande, Dupont avait empêché Mack Hansen de marquer un essai, alors que ce dernier avait tenté de plonger dans l'en-but, la classe ! Cette fois-ci, le capitaine de l'équipe de France a parfaitement défendu contre le génie écossais, Finn Russell. En effet, suite à un jeu au pied d'occupation des Français, l'ouvreur du Racing 92 avait décidé de remonter le ballon à la main, et de tenter un cadrage débordement sur Antoine Dupont, rien que ça ! Cependant, on ne l'a fait pas à l'ancien meilleur joueur du monde, qui après avoir analysé la situation, ne s'est pas jeté corps et âme dans les jambes de Russell. Intelligemment, Dupont a tout simplement tenté une cuillère, qui a fonctionné à merveille. Cette arme défensive est peu souvent utilisée, mais elle est terriblement efficace. Suite à cela, le ballon avait été cafouillé sur l'aile, et les Français avaient récupéré une mêlée, dans le camp écossais. On vous laisse savourer ce petit bijou en vidéo !