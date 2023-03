RUGBY. TOP 14. MHR/ASM, le perdant pourrait définitivement dire au revoir au Top 6 !

À 7 journées de la fin du championnat, des rencontres sont déjà décisives pour le maintien, ainsi que pour la qualification aux phases finales, qui sont très disputées cette année.

Le match de la dernière chance

Acculé à la 9e et 10e place du Top 14, Montpellier et Clermont rêvent toujours de phase finale, bien que le retard avec la 6e place s'agrandisse de journée en journée. Pour cette 20e journée de championnat, les champions en titre reçoivent l'ASM, en quête de résultat hors du Marcel-Michelin, eux qui n'ont gagné que contre l'Usap lors de la 7e journée. De plus, avec 40 points, les hommes de Christophe Urios ne sont qu'à 9 points de Bordeaux, qui est le premier qualifié et qui se déplace en Corrèze. Néanmoins, devant eux, Toulon et le Racing 92 joueront à domicile, ce qui ne fait ni les affaires du MHR ni de l'ASM. La saison passée, Montpellier avait fini à la deuxième place de la phase principale, avant se remporter le Bouclier de Brennus devant Castres. Cette saison, les hommes de Philippe Saint-André ont plus de mal à enchaîner les performances et la digestion du titre peut-être une des conséquences à cela. Pour les Auvergnats, la dernière saison s'était traduite par une 7e place très frustrante, à seulement 4 points du Racing 92, bien que les Jaunards aient enchaîné 3 succès en autant de matchs sur les dernières journées. Si cette sensation ne veut pas être reconduite, les coéquipiers d'Anthony Belleau ont tout intérêt à rapporter des points de Montpellier. De plus, au match aller, Clermont était parvenu à prendre le meilleur de justesse face à Montpellier, sur le score de 19 à 14.

Deux équipes avec une forme différente !

Si proche au classement, mais si différentes dans les résultats, samedi, ce sont deux équipes bien opposées qui vont se rencontrer. En effet, pour le champion de France Montpelliérain, rien ne va plus, et les résultats sont aux antipodes de la saison dernière ! Les coéquipiers de Carbonnel souffrent de la période des doublons, et n'ont plus gagné un match depuis le 8 janvier, et une courte victoire face au Racing 92 (17-12) pour le compte de la 15 journée de Top 14. Depuis, le MHR s'est incliné une fois à domicile, face à Toulon, et a également concédé un match nul contre les London Irish. À l'extérieur, c'est aussi un 0 pointé, car ces derniers ont perdu leurs 4 rencontres hors de leur base. Face à l'ASM, une victoire est impérative si la sonnette d'alarme ne veut pas être tirée. A contrario, l'équipe de Clermont qui était couverte de blessures, et qui avait son infirmerie pleine à craquer va mieux ! Christophe Urios a récupéré des cadres comme Fisher, Yato ou encore Moala, et les résultats parlent d'eux même. Sur les 3 derniers matchs, Clermont en a remporté 2, avec 41 points inscrits face à Castres, et 36 face à Toulon dimanche. De plus, les Auvergnats ne se sont inclinés que 18 à 9 à Chaban-Delmas dans une rencontre extrêmement serrée. Au-delà des statistiques, les Clermontois semblent avoir retrouvé un nouveau visage pour le sprint final vers les qualifications et cette opposition face à Montpellier sera révélatrice des efforts fournis par ces derniers.

