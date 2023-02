RUGBY. TOP 14. Baptiste Jauneau (ASM), ''il me fait penser à Dupont à ses débuts''

Ce dimanche, Clermont accueillait le RC Toulon, pour le dernier match de la 19 ème journée de Top 14. La victoire des Clermontois est due à un bel esprit collectif, et au talent de leur numéro 9 !

À tout juste 19 ans, Baptiste Jauneau est en train de s'imposer comme le demi de mêlée numéro 1 à l'ASM ! Encore chez les juniors de Biarritz, il y a deux saisons, le jeune homme connaît une ascension fulgurante, et force de travail et de persévérance, il enchaîne cette saison les titularisations. Normalement, Jauneau devrait faire partie de l'équipe de France U20, et devrait également être parmi ses coéquipiers pour préparer les matchs du Tournoi des 6 Nations. Seulement non, Christophe Urios a mis un veto sur la pépite auvergnate, et ne compte pas s'en passer pour les prochaines rencontres. Ce week-end face à Toulon, le demi de mêlée a pesé sur la rencontre de manière considérable, collant au ballon d'une rapidité surprenante, il a même marqué un essai de filou, comme si ce dernier avait déjà 10 saisons derrière lui. De plus, Jauneau n'est pas seulement un excellent passeur, il a également des qualités physiques qui lui permettent de porter le ballon derrière ses gros, ou même de relancer un ballon de son camp, en cassant plusieurs plaquages, comme ce week-end. Sorti à la 60 ème minute, le jeune joueur a été félicité par son manager, qui a peut-être trouvé sa charnière titulaire pour la fin de saison, avec une association à Anthony Belleau.

TOP 14. TRANSFERT. Coup dur pour l'ASM, qui perd l'une de ses pépites