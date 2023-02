TOP 14. TRANSFERT. Coup dur pour l'ASM, qui perd l'une de ses pépites

Selon Rugbyrama, le géant deuxième ligne de Clermont, Miles Amatosero, va rejoindre les Waratahs à l'issue de la saison de Top 14.

Ce n'est plus un secret pour personne, Clermont est en pleine période de transition. Les années victorieuses de la génération Lopez, Parra, et Fofana semblent bien loin désormais, et le club doit se reconstruire un effectif compétitif, afin de retrouver le haut du classement du Top 14. Mais voilà, les problèmes liés au salary cap, jumelés au départ de nombreux cadres n'aident en rien à ce changement voulu. Pour preuve, plusieurs joueurs (dont Damian Penaud, Arthur Iturria et Judicaël Cancoriet) quitteront le navire l'été prochain. Une liste qui vient malheureusement de s'allonger. En effet, Rugbyrama nous informe que le deuxième ligne australien de 20 ans, Miles Amatosero, va également quitter Clermont à la fin de la saison. Véritable pépite à fort potentiel, ce dernier a décidé de retourner au pays, et plus précisément aux Waratahs. C'est un énorme coup dur donc pour le club auvergnat, qui voulait garder le joueur à tout prix. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, Rugbyrama indique également que Jed Holloway, deuxième ligne des Waratahs ciblé par l'ASM, ne fera pas le chemin inverse d'Amatosero. En effet, celui-ci a préféré rester avec la franchise australienne, et ce malgré une offre très alléchante de Clermont.

De quoi enfoncer un peu plus le moral des supporters des Jaunards, qui vivent actuellement une saison loin d'être satisfaisante. 9èmes à 9 points du Top 6, les hommes d'Urios devront réaliser une fin de saison presque parfaite, s'ils veulent croire en une potentielle qualification. Côté transfert, le club auvergnat va devoir encore gérer de nombreux dossiers. En effet, encore 11 joueurs voient le contrat prendre fin en juin 2023, dont Samuel Ezeala, Fritz Lee, ou encore Peceli Yato...

