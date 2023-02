VIDÉO. TOP 14. Clermont et Belleau balayent Toulon, de quoi croire de nouveau aux phases finales ?

Venu à Clermont pour se rapprocher du Top 6, le RCT s'est cassé les dents ce dimanche soir, face à des Jaunards chirurgicaux. Une victoire qui relance l'ASM au classement du Top 14.

S'il y a 5 ans, cette affiche sonnait comme le choc ultime du Top 14, entre deux des meilleures formations, ce n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui. En effet, l'ASM et Toulon connaissent tous deux une petite période de creux, qui se fait bien évidemment ressentir au classement. Pour preuve, avant ce match, les deux équipes étaient hors du Top 6. D'un côté comme de l'autre, il fallait donc absolument l'emporter, afin de rester dans la course. Une mission réussie pour les Jaunards, qui ont de suite asphyxié les Toulonnais : Fischer, mais aussi Jauneau et Raka inscrirent chacun un essai dans le premier acte, portant le score à 22-7 à la pause. Parfois en difficulté face à des Varois capables de fulgurances, l'ASM a su faire bloc, et rester calme dans les moments clés. Au final, les hommes d'Urios auraient même pu espérer obtenir un bonus offensif, qui les aurait bien aidés dans la course aux phases finales. Néanmoins, cette victoire 36-21 donne de l'air à Clermont, qui n'est désormais plus qu'à 9 points du 6ème, Bayonne. De quoi croire de nouveau à un potentiel barrage ? Il est encore trop tôt pour le dire. La rencontre face au MHR la semaine prochaine sera d'ailleurs un tournant dans la saison des deux équipes. De son côté, Toulon n'arrive pas à enchaîner, en stagne depuis quelques semaines désormais. Une mauvaise nouvelle, d'autant que le calendrier à venir des Varois ne sera pas une partie de plaisir (Stade Français, Lyon, La Rochelle, Racing ou encore l'UBB)...

