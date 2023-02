TOP 14. Le Clermont de 2024, avec un pack XXL et une ligne de 3/4 exsangue ?

Visé par l'inspection du salary cap, l'ASM pourrait écoper d'une amende salée et ne pas avoir la latitude qu'elle avait prévue, pour son recrutement.

Ça n’est plus secret pour personne désormais, l’ASM a dépassé le montant accordé par le salary cap il y a 2 saisons en Top 14 . La faute à une mauvaise grille de salaires certainement et un manque d’anticipation évident, qui ont engendré un dépassement de plus de 300 000 euros par rapport aux 10,7 millions accordés. Résultat, le club va rencontrer le responsable du salary cap en France et probablement devoir payer une amende - lourde ou non - comme avait dû s’en acquitter le MHR il y a quelques saisons par exemple. Une indemnité à verser qui pourrait clairement bouleverser les plans de recrutement de Clermont pour la saison prochaine, en fonction de son montant. Et ce quand bien même le directeur sportif des Jaunards Didier Retière assurait le contraire pour Rugbyrama cette semaine.

Nous avions des niveaux de salaire élevés par rapport à la moyenne des clubs français. Ça faisait partie de notre histoire. Tout ça nous amène à être plus sélectifs et à trouver les joueurs qui correspondent à nos besoins dans la contrainte du salary-cap. On doit gérer notre masse salariale de manière assez serrée. - le président Guilllon pour L’Equipe.

Car si les arrivées des internationaux Haouas, Sowakula ou Fainga’a ont déjà été officialisés, ou que la piste Marcos Kremer s’est largement réchauffée à en croire certains confrères depuis l’arrivée de Christophe Urios en Auvergne , il paraît évident que l’ASM n’aura pas toutes les largesses qu’elle aurait souhaitées pour se renforcer et renouer avec des ambitions de titre dès la saison prochaine. Notamment derrière. Car si la priorité du club reste de recruter devant suite aux départs actés ou pressentis d’Iturria, Cancoriet, Amatosero et probablement d’autres, n’oublions pas que le facteur X, seul international tricolore et chouchou du Michelin Damian Penaud s’en ira du côté de Bordeaux à la fin de la saison. Là, la tâche de trouver un profil d’ailier/centre de niveau international pourrait donc se complexifier encore un peu plus, alors que les pistes menant à Jack Nowell ou à Leicester Fainga’anuku ne semblent plus d’actualité.