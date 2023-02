RUGBY. Fini d’être un bourrin, Josua Tuisova est le meilleur joueur du Top 14 en 2023

Quand tu as un joueur comme lui sur le terrain et qu’il est en forme, tu peux rêver grand. Malheureusement, il va nous quitter la saison prochaine. Je ne comprends pas comment c’est possible, comment on a pu laisser partir un joueur comme ça.

Au micro de Canal Plus, son coéquipier Léo Berdeu ne s’y trompait pas. Avec lui et malgré le début de saison difficile qu’il a connu, le LOU peut clairement s’éprendre à rêver. Actuellement 3ᵉ du Top 14, le club rhodanien s’appuie sur Tuisova, joue autour de lui et peut s’amuser à compter ses essais chaque semaine. Auteur de 4 réalisations sur ses 5 derniers matchs, de 7 essais en 9 rencontres de championnat cette saison, le Fidjien marche sur l’eau et donne une confiance tout bonnement exceptionnelle à ses coéquipiers. En effet, si l’on ne sait pas s’il battra sa propre marque en une saison (15 essais) à l’issue de l’exercice en cours, ce dont on est sûr, c’est que l’ancien toulonnais n’a jamais eu pareille influence sur jeu de son équipe. Une importance qui s’explique aussi par son positionnement en numéro 12 ces dernières semaines ; un poste qui convient de mieux en mieux à ses qualités exceptionnelles et qui permet à son équipe d’user et d’abuser de sa puissance et de sa capacité à monopoliser les défenseurs autant que faire se peut.