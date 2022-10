VIDÉO. 3 minutes de douceur et de tendresse avec le taureau fidjien Josua Tuisova

La saison dernière, l'ailier fidjien Josua Tuisova a été excellent en équipe nationale, mais également sous le maillot de Lyon. L'occasion pour nous de revivre ses meilleurs moments.

On ne présente désormais plus Josua Tuisova, ailier ou centre fidjien de 28 ans, qui ne cesse de martyriser les défenses de Top 14 depuis plusieurs saisons. Passé par le RCT, le petit frère de Nakosi semble aujourd'hui au summum de sa carrière. Aussi véloce que puissant (1 mètre 80 pour 113 kilos), Tuisova sort de deux grosses saisons avec son club de Lyon, avec lequel il a notamment remporté en mai dernier la Challenge Cup. Indispensable dans le Rhône, le natif de Votua pourrait néanmoins quitter le LOU l'été prochain, pour rejoindre une autre écurie du Top 14 : le Racing 92. Un départ qui serait un véritable coup dur pour Lyon, qui perdrait son principal fer de lance en attaque. Mais en attendant de connaître la décision du Fidjien, on vous propose de découvrir une compilation des meilleures actions de Josua Tuisova, lors de la saison 2021-2022. Spoiler Alert : il n'y aura que très peu de prises d'intervalle dans cette vidéo. Régalez-vous !

