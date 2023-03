Top 14. Non, vous ne rêvez pas, Castres pourrait bien être relégable ce week-end

Dernier finaliste de Top 14, le Castres Olympique est en très mauvaise posture en championnat, à seulement 7 journée de la fin…

RUGBY. CASTRES. A Bayonne, Urdapilleta s'inscrit encore un peu plus dans l'histoire du Top 14Dernier finaliste du Top 14, le Castres Olympique ne connaît pas la même réussite cette saison. En effet, et même s'il reste encore 7 journées de championnat, les phases finales semblent s'éloigner petit à petit pour les coéquipiers d'Urdapilleta (17 points du 6ème, l'UBB). Pire encore, les Castrais luttent actuellement pour le maintien, avec des équipes comme Perpignan, Pau ou encore Brive. En témoigne leur 11ème place au classement à seulement 2 points du 13ème, et 6 du dernier, le CAB. Vous l'aurez compris, le CO doit réagir, et dès ce week-end, afin de ne pas enchaîner une quatrième défaite de rang. Mais au-delà de cela, Castres pourrait très bien se retrouver en position de relégable, en cas de défaite face au LOU. En effet, Pau et Perpignan reçoivent respectivement La Rochelle et Bayonne. Deux affrontements qui pourraient totalement tournés à l'avantage des mal classés, et ce même si ces derniers restent sur deux lourdes défaites, face à Toulouse et l'UBB. Auquel cas, Castres se retrouverait 13ème, et s'enfoncerait dans une spirale de plus en plus négative...

Et pour ne rien arranger, le CO reçoit ce week-end le 3ème du Top 14, Lyon. Une équipe en pleine confiance, qui n'a toujours pas perdu en championnat en 2023. De plus, le LOU est, avec Toulouse et La Rochelle, l'équipe qui s'est imposée le plus de fois à l'extérieur cette saison (à Brive, Montpellier, Pau et La Rochelle). Rien de bien rassurant donc pour le champion de France 2018, qui n'est, quant à lui, plus aussi solide à domicile qu'auparavant. Le Racing avait failli s'imposer à Pierre-Fabre en décembre dernier, avant que le Stade Rochelais ne fasse tomber l'invincibilité des Castrais à domicile le 18 février dernier (17-32). Mais voilà, même si tous les voyants sont au rouge (ou presque) avant cette rencontre, le Castres Olympique doit absolument s'imposer face à Lyon, lui qui n'a pris que 7 petits points sur les 7 dernières rencontres de Top 14. Et pour cela, il faudra avant tout être plus efficaces défensivement que sur les derniers matchs. Car oui, sur ses 3 derniers affrontements, le CO a encaissé 114 points, soit une moyenne de 38 points par match...

VIDEO. Top 14. En pleine tourmente, que doit jouer le Castres Olympique durant cette fin de saison ?