RUGBY. CASTRES. A Bayonne, Urdapilleta s'inscrit encore un peu plus dans l'histoire du Top 14

Ce samedi 25 février, l’Argentin du Castres Olympique est devenu le meilleur réalisateur en activité du Top 14 et dépasse Gaëtan Germain.

C’est un duel de buteur qui se fait à distance et à travers les générations. Ce samedi 25 février, l’ouvreur du Castres Olympique devient le meilleur réalisateur en activité de la première division française de rugby à XV avec 2 169 points glanés. Benjamín Urdapilleta est également le second joueur étranger qui en a inscrit le plus en Top 14. Bien que le CO ait du mal à réaliser face à l’Aviron Bayonnais, l’ouvreur a profité des quelques points glanés avec sa botte pour passer ce palier. Petit coup du sort, il renverse un certain Gaëtan Germain au classement, accumulant 2 164 unités. L’arrière bayonnais s’est blessé durant la première partie de saison et souffre d’une rupture des ligaments croisés. Une blessure qui ne lui permet pas d’enquiller face aux perches ou de plonger dans la zone d’en-but.

VIDEO. Top 14. En pleine tourmente, que doit jouer le Castres Olympique durant cette fin de saison ?

Alors qu’il fêtera bientôt ses 37 ans, il reste tout de même assez loin du podium des meilleurs scoreurs de la compétition. Devant lui, on retrouve notamment l’ancien joueur du Biarritz Olympique Dimitri Yachvili (2 304 points), l’Australien Brock James (2 494 points) et l’ancien arrière Castrais Romain Teulet (2 612). Ce qui est impressionnant dans ce record, c’est également le temps nécessaire pour y parvenir. En effet, l’international argentin a commencé à jouer en première division avec l’US Oyonnax alors qu’il avait déjà 27 ans. Il lui aura donc fallu moins de 10 ans pour parvenir à ce palier. À titre d'exemple, il a fallu 15 ans à Jonathan Wisniewski pour atteindre les 2 258 unités, le tout avec 5 clubs différents. Par ailleurs, l'ancien Grenoblois est l'actuel quatrième du classement et se trouve juste devant l'ouvreur du CO dans cette hiérarchie. Pour le dépasser d'ici à la fin de saison, le Castrais devra accumuler 90 points sur les 7 matchs restants. Avec une moyenne d'environ 1" points par match, cet objectif pourrait se révéler bien utile à son club, qui souhaite éviter la relégation ou un dangereux barrage de maintien au terme de la saison.

D’autant plus, ce n'est pas le seul record que Urdapilleta possède. En effet, l’Argentin est également le joueur ayant marqué le plus de points en un seul match dans l’histoire du Top 14. Avec 33 unités dans sa valise, il avait largement participé à une victoire 48 à 17 contre Montpellier en février 2021. Durant cette même saison, il avait terminé à la première place du classement des meilleurs réalisateurs du championnat avec 321 unités.