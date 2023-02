VIDEO. Top 14. En pleine tourmente, que doit jouer le Castres Olympique durant cette fin de saison ?

Vaincus par La Rochelle à domicile, les Castrais ont abandonné leur série de matchs sans défaite au stade Pierre Fabre.

C’était l’une des principales fiertés des supporters. Malgré le niveau peu réjouissant montré par l’équipe du Tarn cette saison, la satisfaction de se savoir solide et invaincu à domicile limitait la casse. Mais ce samedi 18 février 2023, le Castres Olympique perd son premier match à domicile de la décennie. En effet, son dernier match perdu sur ses terres remontait à décembre 2020 lors d’un match contre le CA Brive. Contre La Rochelle, les locaux ont subi la loi du plus fort et plus spécifiquement, du plus puissant.

Conquérant, le pack des hommes de Ronan O’Gara n’a pas laissé de grand suspens sur la rencontre. Avec une victoire sur le score de 17 à 32, la domination maritime était déjà nettement visible à la mi-temps (7-19). Par ailleurs, Antoine Hastoy et ses coéquipiers ont même écarté toute possibilité de bonus défensif pour les Castrais en allant chercher un ultime essai dans les dernières minutes. D’autant plus, Julien Dumora avait déjà raté la pénalité pouvant les ramener à 5 points, quelques minutes auparavant. Pointant à seulement 2 unités de la 13ᵉ place et à 6 points de la lanterne rouge briviste, cette saison 2022-2023 ne sent pas bon pour le Castres Olympique. Leur dynamique est d’autant plus inquiétante qu’ils ne comptent qu'une victoire sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues.

Alors que la série de matchs sans défaite à domicile est terminée, la question se pose pour savoir s’il reste quelque chose à jouer en championnat pour le CO. Pour rappel, le RC Toulon avait connu une expérience assez similaire avec un début et milieu d’exercice assez morose la saison dernière. Par la suite, une bonne série de matchs et une confiance retrouvée pendant les doublons leur avait permis de se remettre dans le rang. Finalement, les Varois avaient échoué aux portes des phases finales alors qu’il pointait à la dernière place du classement en février. Il y a deux saisons, le Castres Olympique avait également connu un début de saison morose avant d’enchaîner les bonnes performances en seconde partie de championnat.

Top 14. Face à Castres, Antoine Dupont va retrouver un ancien copain !Sans Coupe d’Europe à jouer et avec peu d’internationaux convoqués, le Castres Olympique pourrait donc profiter de la situation pour se relever. Néanmoins, le redémarrage s’annonce compliqué avec un déplacement à venir du côté de Bayonne dès la 19ᵉ journée de Top 14. Sur les 5 prochaines rencontres, les coéquipiers de Benjamin Urdapilleta recevront à 3 reprises (Lyon, Toulouse et Toulon). Pour ce qui est d’une éventuelle peu d’une relégation surprise, les supporters pourront se rassurer en se disant qu’ils affrontent les 3 trois rivaux probables à la descente (Pau, l’USAP et Brive) en toute fin de saison. En conférence de presse, le manager castrais Pierre-Henry Broncan ne succombe pas à la pression et déclare ceci selon L’Équipe :

Cette fin de série, il fallait que ça arrive de perdre à domicile, c'est un coup d'arrêt, on était loin d'eux, il suffit de regarder nos touches, on a été catastrophiques, pas à cause du contre rochelais, mais à cause d'incompréhensions dans la ligne. C'est mon métier d'être sous pression. Un entraîneur, il est aussi sous pression quand il va en finale du Top 14. Encore une fois, on est battus par une meilleure équipe que nous…”